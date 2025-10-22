Daniel Suárez se une a Spire Motorsports y busca redimirse tras su salida de Trackhouse

Daniel Suárez, el único piloto mexicano en el nivel más alto de NASCAR, fue nombrado el miércoles como el reemplazo de Justin Haley en Spire Motorsports.

Suárez, el primer piloto contratado por Trackhouse Racing cuando se lanzó en 2021, será reemplazado por Connor Zilisch el próximo año después de cinco temporadas.

Jeff Dickerson, copropietario de Spire, dijo que la asociación le da a Suárez y al séptimo equipo del Chevrolet la oportunidad de demostrar que ambos son capaces de pelear por triunfos cada semana. Suárez no ha ganado una carrera este año y no logró clasificarse al grupo de 16 pilotos para los playoffs, mientras que Haley tiene el auto 7 en el puesto 31 en la clasificación de la Serie de la Copa con sólo dos finales entre los diez primeros.

Haley logró la única victoria en la Copa en la historia de Spire con un triunfo en el Daytona International Speedway en la carrera de julio de 2019.

“Creo que a todos nos encanta una buena historia de redención y dar a las personas una plataforma para demostrar que los escépticos están equivocados. Daniel necesita mostrarles a todos que este año fue una anomalía, y queremos dejar claro ante todos que el rendimiento del auto este año también fue una anomalía”, dijo Dickerson.

Suárez logró ambas de sus victorias en la Cup Series con Trackhouse y terminó en el décimo lugar, el mejor de su carrera, en la clasificación en 2022. Spire será la quinta escudería en diez años para el campeón de la Serie Xfinity 2016.

Este año está en el 28vo puesto de la clasificación con dos finales entre los cinco primeros y siete entre los diez primeros. Dijo que la de Dickerson fue una de las primeras llamadas que hizo cuando se enteró de que estaba sin trabajo en Trackhouse.

Dan Towriss, el director general de TWG Motorsports, se convirtió en el dueño mayoritario de Spire este año cuando el equipo de NASCAR se agregó a un portafolios de carreras que también posee el equipo Cadillac F1 que se lanzará la próxima temporada, así como Andretti Global en IndyCar.

"Hay que ver el crecimiento de Spire Motorsports en los últimos tres años, hace tres años le mencioné a Jeff que no estaba considerando a Spire Motorsports como una opción", dijo Suárez. "Ahora mismo, creo que este es el equipo de más rápido crecimiento en NASCAR, y quiero ser parte de eso. Sé que ni siquiera están cerca de terminar. Apenas están comenzando".

Spire tiene tres autos de la Copa: Michael McDowell está en el 21er puesto en puntos, Carson Hocevar está en el 23ro y Haley marcha detrás. La escudería tiene tres poles, seis finales entre los cinco primeros, 16 entre los diez mejores y ha liderado 233 vueltas.

Todos esos números son los máximos de la temporada para una organización que apenas comenzó a competir en 2019.

Freeway Insurance, un corredor y distribuidor de seguros, será el patrocinador principal de Suárez.

El mexicano ahora estará bajo el mismo paraguas que su compatriota Sergio Pérez, quien se unirá a Valtteri Bottas como los dos primeros pilotos para Cadillac. Suárez y Pérez suelen tener un respaldo significativo de patrocinadores mexicanos, pero Dickerson dijo que no eran un paquete conjunto para TWG.

"No hubo un decreto. Somos una organización basada en ventas. Y pensamos, 'bueno, si Checo está en la F1, entonces tenemos una oportunidad aquí para realmente aprovechar una base de fanáticos apasionados'", dijo Dickerson.

"Lo alargamos un poco, porque estábamos esperando y llegamos a un punto donde dices, 'Hombre, no sé si le estamos haciendo algún bien, y no creo que nos estemos haciendo ningún bien a nosotros mismos'. Para ese momento, Checo ya había sido anunciado".

