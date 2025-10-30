Mellizos contratan a expiloto de Piratas Derek Shelton como nuevo manager, según fuente de AP

Los Mellizos de Minnesota han elegido al ex coach de banca Derek Shelton como su próximo manager, confirmó el miércoles una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado la contratación. Las Grandes Ligas alientan a los equipos a no anunciar grandes transacciones durante la Serie Mundial.

Shelton se desempeñó como manager de los Piratas de Pittsburgh durante más de cinco años antes de ser despedido el 8 de mayo, cuando habían transcurrido apenas 40 juegos en esta temporada. El manager de 55 años fue el coach de banca de los Mellizos en 2018 y 2019 bajo dos pilotos diferentes, Paul Molitor y Rocco Baldelli.

Baldelli fue despedido un día después de que terminó la temporada regular con un récord de 527-505 en siete años, además de 3-8 en la postemporada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes