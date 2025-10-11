Manifestantes pro-Palestina marchan hacia el estadio antes del partido entre Noruega e Israel

Los manifestantes pro-Palestina encendieron bengalas y agitaron banderas mientras marchaban hacia el estadio antes del partido de la eliminatoria a la Copa del Mundo del sábado entre Noruega e Israel.

La emisora pública NRK informó que alrededor de 1.000 manifestantes llegaron desde el centro de la ciudad de Oslo al Ullevaal Stadion, donde, según se informa, planeaban quedarse hasta el inicio del partido a las seis de la tarde hora local.

Un cartel sobre la guerra en Gaza fue llevado por los manifestantes en lo que parecía ser una marcha pacífica.

Solo se permitió la entrada de 3.000 espectadores al partido en medio de estrictos controles de seguridad.

El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamado a la calma antes de los partidos de clasificación de Israel después de que Israel y Hamás acordaran un acuerdo de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ambas partes acordaron la "primera fase" de su plan.

Israel visita a Italia después

Israel también enfrentará a Italia en Udine el martes.

La semana pasada, manifestantes pro-palestinos se acercaron al centro de entrenamiento del equipo de Italia en Florencia exigiendo que el partido no se llevara a cabo, como parte de una huelga nacional donde millones de activistas salieron a las calles.

La UEFA consideró suspender a Israel debido a la guerra y el alcalde de Udine, Alberto Felice De Toni, había pedido que el partido se pospusiera.

Protestas en otros lugares

Indonesia está bloqueando a los atletas israelíes para que no compitan en los próximos campeonatos mundiales de gimnasia en Yakarta.

El mes pasado, la carrera ciclista Vuelta a España fue interrumpida repetidamente por protestas contra el equipo ciclista Israel Premier Tech, con varias etapas interrumpidas y algunas acortadas o interrumpidas.

Los organizadores de la carrera Giro dell’Emilia posteriormente excluyeron a Israel Premier Tech por preocupaciones de seguridad.

El lunes, el equipo cambió su nombre.

