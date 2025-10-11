Vacherot sorprende a Djokovic y podría enfrentar a su primo en la final del Masters de Shanghái

Valentin Vacherot logró la victoria más importante de su carrera al vencer el sábado por 6-3, 6-4 a un lesionado Novak Djokovic para alcanzar la final del Masters de Shanghái, donde podría enfrentar a su primo.

Vacherot, clasificado en el puesto 204 del mundo y originario de Mónaco, llegó al torneo como un suplente en la fase de clasificación, pero está teniendo una semana de ensueño.

"¿Es esto real? No lo sé", expresó el Vacherot de 26 años momentos después de derrotar al ganador de 24 títulos de Grand Slam. "Tener a Novak al otro lado de la cancha fue, ante todo, una experiencia increíble para mí".

Bueno, lo creas o no, su próxima experiencia en la cancha podría ser contra su primo, Arthur Rinderknech.

Rinderknech enfrenta más tarde a Daniil Medvedev (16), en la otra semifinal.

"Haré algo de recuperación, por supuesto, pero no me lo perderé", comentó Vacherot sobre el partido de su primo.

Djokovic, de 38 años, estuvo ralentizado durante todo el partido por un dolor en la cadera. Solicitó un tiempo médico después de quedar atrás 4-3 en el primer set. Ganó solo un punto en los siguientes dos juegos.

Sin embargo, el cuatro veces campeón del torneo no puso como excusa sus problemas físicos.

"Todo se trata de él", dijo Djokovic. "Le deseo lo mejor en la final, y hoy ganó el mejor jugador.

"Pasar de las clasificaciones es una historia increíble", añadió Djokovic. "Le dije en la red que ha tenido un torneo increíble, pero más aún su actitud es muy buena, y su juego también fue asombroso".

