Surinam logra empate agónico ante Guatemala y está encima de Panamá en grupo de eliminatorias

Virgil Misidjan anotó en el último suspiro, cuando Guatemala paladeaba ya una victoria que le hubiera acercado a la cima del Grupo A, y Surinam rescató el viernes un empate 1-1 que le dejó en el sitio de honor de esa llave en la eliminatoria mundialista.

Darwin Lom adelantó a los guatemaltecos con una volea acrobática a los 75 minutos, tras un descuido de la zaga local. Pero el gol de Misidjan empató el cotejo en el cuarto minuto de descuento con un remate desde fuera del área, después de un saque de esquina y un mal rechace del del arquero chapín Nicholas Hagen.

En vez de llegar a cuatro puntos para reforzar el sueño de disputar el primer Mundial en su historia, los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena se hundieron en el último sitio del grupo con dos.

Surinam llegó a cinco, y supera por el criterio de más goles anotados a Panamá, que consiguió su primera victoria de la ronda final de la eliminatoria, 1-0 como visitante en El Salvador.

José Fajardo aprovechó una estupenda jugada tejida por sus compañeros Édgar Bárcenas y Michael Murillo, que le dejó un centro para empujar a las redes la pelota con el botín derecho a los 55 minutos, lo cual dio el triunfo a los panameños, quienes buscan colarse en su segunda Copa del Mundo, tras participar en Rusia 2018.

El revés en Cuscatlán dejó a la Selecta más lejos del Mundial del año próximo en Norteamérica. Quedó con tres unidades.

También el viernes, goles de Livano Comenencia y Kenji Gorre llevaron a Curazao a una victoria de 2-0 sobre Jamaica, acercando al equipo local un paso más hacia lo que sería su primera aparición en la Copa del Mundo.

Comenencia abrió el marcador a los 11 minutos, y Gorre añadió un gol a los 68 por las “Estrellas Azules”, que lideran el Grupo B después de tres fechas de la ronda final con siete puntos, uno más que los jamaiquinos.

Los Reggae Boyz son segundos con seis unidades. En el tercer peldaño, con cuatro puntos, quedó Trinidad y Tobago, luego de golear 3-0 a Bermudas, que no ha sumado.

Doce equipos, divididos en tres grupos, compiten por tres pasajes directos en la eliminatoria para la Copa del Mundo del próximo año. Estados Unidos, Canadá y México se han clasificado automáticamente como coanfitriones de la Copa del Mundo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.