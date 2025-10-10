Manchester se despide del ícono del boxeo Ricky Hatton

Manchester rindió su último adiós al ícono del boxeo Ricky Hatton.

El ex campeón mundial falleció el mes pasado a los 46 años. Su funeral se llevó a cabo el viernes en la catedral de la ciudad y los fanáticos se alinearon mientras el cortejo fúnebre recorría las calles.

Entre los ex campeones mundiales de boxeo presentes en el funeral se encontraban Tyson Fury, Amir Khan y Kell Brook. Los fanáticos estaban fuera de la Catedral de Mánchester horas antes de que llegara el ataúd que llevaba a Hatton.

“Como fanático del boxeo y como amigo suyo, creo que deja un legado enorme porque fue uno de los nombres más grandes del boxeo de Mánchester y del país también”, dijo Khan a The Associated Press.

Fuera de la catedral, una banda tocó el himno de Hatton, "Walking in a Hatton wonderland", con la melodía de "Winter Wonderland".

La multitud vitoreó mientras el ataúd celeste de Hatton —los colores de su amado Manchester City— era llevado al interior de la catedral.

Dentro, hubo conmovedores homenajes de sus hijos, cada uno recibido con aplausos de las aproximadamente 900 personas presentes.

Hatton, quien ganó títulos mundiales en peso superligero y welter, fue encontrado muerto cuando agentes de policía acudieron a su hogar en Manchester.

La causa de la muerte de Hatton no ha sido confirmada. Familiares y amigos han hablado de sus bien documentadas luchas con su salud mental.

‘El hijo favorito de Mánchester’

Fue una despedida adecuada el viernes para Hatton, quien era conocido y querido personalmente por muchos en Manchester y en todo el Reino Unido, con sus fanáticos siguiéndolo en miles para ver sus peleas más destacadas en Estados Unidos.

"Era el hijo favorito de Mánchester. Le dio a Mánchester algunas de sus mejores noches. No solo en el deporte, estoy hablando en general", dijo Anthony Crolla, otro ex campeón mundial de boxeo.

También hubo dolientes del mundo del deporte, entre ellos Wayne Rooney, legendario delantero del Manchester United. Liam Gallagher, el vocalista de la banda de rock Oasis también estuvo entre los dolientes.

El comentarista de Sky Sports, Adam Smith, rindió un emotivo homenaje, describiendo a Hatton como un "héroe de la clase trabajadora", un "campeón del pueblo" y el hijo de Manchester.

La última pelea de Hatton, cuando hizo un regreso en 2012, fue a pocos pasos de la catedral en el Manchester Arena, cuando una multitud con entradas agotadas vio su derrota por detención ante Vyacheslav Senchenko.

El Arena también fue el escenario de su mayor triunfo cuando ganó el título mundial superligero de la FIB contra Kostya Tszyu en 2005.

Otra noche memorable llegó tres años después cuando llenó el estadio del Man City para una pelea contra Juan Lazcano.

Pero las peleas más famosas de Hatton fueron en Las Vegas contra los grandes libra por libra Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, cuando su ejército de seguidores hizo que el Strip de Las Vegas se sintiera como en casa para Hatton.

“Si piensas en lo que hizo Ricky, llevó el boxeo a un nivel diferente, especialmente en Gran Bretaña. Cuando fue a Estados Unidos, eso me dio la inspiración para ir a Estados Unidos yo mismo”, manifestó Khan.

