Asunción, la capital de Paraguay, es elegida como sede de Juegos Panamericanos 2031

Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos 2031 luego que la capital de Paraguay superó a la candidatura de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói.

La votación de una asamblea general extraordinaria de Panam Sports, realizada el viernes en Santiago de Chile, se inclinó a favor de Asunción, 28-24.

Será la primera vez en que la máxima justa multi deportiva del hemisferio se disputará en Paraguay, que ya acogió este año los Juegos Panamericanos Junior, una competencia de menor envergadura para atletas juveniles.

“Paraguay hace historia al organizar por primera vez la cita continental”, señalaron los organizadores en un mensaje publicado en X.

El presidente paraguayo Santiago Peña celebró el logro y destacó que su país “resurge y muestra su grandeza al mundo”.

“Asunción será sede de los XXI Juegos Panamericanos 2031. Por primera vez en nuestra historia organizaremos esta cita continental, poniendo a Paraguay en el centro del deporte mundial”, expresó Peña en un mensaje en la red social X. “¡El 2031 nos encontrará unidos, orgullosos y listos para mostrar al mundo la fuerza y la pasión de nuestra gente!”.

La candidatura de Asunción presentó un proyecto que incluye la construcción de una Villa Panamericana, un estadio de atletismo y un nueva arena en el Parque Olímpico, a fin de brindar las comodidades necesarias a las delegaciones de todo el continente que llegarán a la ciudad, agregó la publicación.

Río ya fue el escenario en el pasado de diversas citas del deporte mundial. Entre ellas, acogió los Juegos Panamericanos de 2007, así como los Juegos Olímpicos de Verano de 2016. También acogió la Copa Mundial de fútbol de Brasil 2014, con el Estadio Maracaná como sede de la final.

