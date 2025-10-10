Quinnen Williams culpa a defensa de Jets por foja de 0-5 antes de enfrentar a Broncos en Londres

No le tomó mucho tiempo a Quinnen Williams analizar por qué los Jets no han ganado. Dijo que tienen "probablemente la peor defensa de la liga".

Sin recuperaciones de balón hasta la Semana 5 y con apenas tres capturas en los últimos cuatro duelos la estrella de la línea defensiva de Nueva York encontró fácil sacar su conclusión antes de enfrentar el domingo a los Broncos en el Estadio Tottenham Hotspur.

"Estamos 0-5 y la defensa, para mí, ha sido el problema — la razón por la que estamos 0-5", expresó el tackle Williams el jueves. "Para ser una unidad, para ser un equipo, tenemos que unirnos, especialmente como defensa, para asegurarnos de hacer las cosas necesarias que podemos hacer".

Los Jets son el primer equipo de la NFL en no tener recuperaciones de balón en los primeros cinco duelos desde 1933, cuando se empezaron a registrar esas estadísticas, según ESPN Research.

Se le preguntó a Williams si estar en el extranjero puede ayudar al equipo a mejorar. La ubicación no importa, respondió.

"Si estuviéramos en Florham Park ahora mismo, serían las mismas conversaciones, la misma actitud, las mismas soluciones basadas en arreglarlo", dijo, en referencia a las instalaciones de práctica del equipo en Nueva Jersey. "Cuando estás 0-5, no importa dónde estés, tienes que arreglar las cosas.

"Cuando eres probablemente la peor defensa de la liga, no importa dónde estés, tienes que arreglar las cosas si quieres ganar partidos de fútbol americano".

Los Jets capturaron a Aaron Rodgers cuatro veces —incluyendo dos por Will McDonald— en su partido inaugural de la temporada, una derrota por 34-32 ante los Steelers. Han logrado sólo tres capturas desde entonces.

"Sólo tenemos que encontrar una manera de llegar al mariscal de campo y afectarlo", manifestó Williams.

Williams, quien nuevamente tuvo una práctica limitada el jueves debido a un problema inguinal, dijo que está descubriendo cómo vencer a los dobles equipos.

"He estado lidiando con eso durante como tres o cuatro años", comentó. "Sólo tengo que ser mejor en derrotar al doble equipo y pasar entre dos tipos en cada jugada".

Indicó que el cuerpo de entrenadores les ha dado "todas las soluciones a esos problemas", así que ahora sólo falta aplicarlas.

El esquinero de los Jets, Jarvis Brownlee Jr., dice que todo se reduce a la confianza.

"Todos tenemos que comprometernos", dijo. “Todos tenemos que confiar el uno en el otro. El tipo a mi lado, tiene que confiar en que yo lo respaldo y yo tengo que confiar en que él me respalda”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.