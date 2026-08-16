Makhachev fija récord de UFC con 17ma victoria seguida al defender título wélter ante Garry

Islam Makhachev estableció el récord con su 17.ª victoria consecutiva y alcanzó el hito el sábado con una decisión unánime sobre Ian Machado Garry para defender con éxito su campeonato de las 170 libras en el combate estelar de UFC 330.

Makhachev ganó 49-46 en dos tarjetas y 48-47 en la tercera, en una pelea apretada que, por lo demás, nunca alcanzó un nivel memorable.

“Él me dio algunas dificultades”, reconoció el ruso. “Pero aun así demostré lo que hago en cada pelea”.

Con 16 victorias seguidas, Makhachev (29-1) estaba empatado con el miembro del Salón de la Fama de la UFC Anderson Silva. No pierde desde la función UFC 192 en 2015.

Conquistó la corona de peso wélter en su primer intento, cuando venció a Jack Della Maddalena en la UFC 322 en noviembre de 2025 y nunca fue seriamente exigido en su primera defensa del título.

Estableció una marca que se había mantenido en pie durante 13 años.

“Si él sigue haciendo lo que dice, nunca lo vencerán”, indicó Dana White, el director general de la UFC.

Makhachev, de 34 años, estuvo a punto de llevarse el triunfo en el segundo asalto. Lanzó su pierna izquierda y conectó de lleno al irlandés Machado Garry con una patada a la cabeza que derribó al retador, quien cayó sentado.

Luego, Makhachev se abalanzó con una serie de golpes que hizo rugir al público ante la expectativa de un final rápido, pero Machado Garry — acompañado durante toda la pelea por cánticos cargados de obscenidades — resistió y terminó el asalto.

Machado Garry (17-2) reaccionó en el quinto asalto con siete golpes significativos conectados contra ninguno de Makhachev.

Aun así, no fue suficiente para derribar a uno de los grandes peleadores de la UFC.

Dern defiende el título de 115 libras en su primer intento

Mackenzie Dern defendió con éxito el campeonato de 115 libras en su primera defensa del título con una victoria por decisión unánime sobre Gillian Robertson, que podría dejarla encaminada a una pelea con la gran figura de la división Zhang Weili.

Dern (17-5) ganó el cinturón vacante de peso paja en su última pelea en UFC 321 y logró una primera defensa desigual y deslucida ante Robertson.

Dern ganó 49-46 en dos tarjetas y 48-47 en la tercera.

“Quería conseguir la sumisión con Gillian. Definitivamente quería someterla. Ese era el objetivo”, dijo Dern, quien estuvo cerca de hacer que Robertson (17-9) se rindiera en el primer asalto con una estrangulación que casi dejó el rostro de la retadora tan rojizo como su cabello trenzado.

Dern podría haber ganado el combate si se hubiera extendido siquiera otros 30 segundos, pero Robertson fue salvada por la campana.

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