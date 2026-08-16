Nashville golea 4-1 a Inter Miami y a Messi con 2 de Mukhtar en el 2do tiempo

Hany Mukhtar anotó un par de goles en la segunda mitad y Nashville aplastó el sábado 4-1 a Lionel Messi e Inter Miami en un partido entre los dos mejores equipos de la Conferencia Este, para mantenerse como líder de la MLS.

Messi fue titular por primera vez desde la muerte de su padre, Jorge, el 8 de agosto a los 68 años. Jugó en la segunda mitad de la derrota por 3-2 que sufrió el Inter Miami ante el León de México el 12 de agosto, pero no inició ese encuentro.

El capitán argentino del Inter Miami tuvo una gran oportunidad de anotar a los 23 minutos, pero el penalti que cobró fue atajado por el arquero de Nashville, Brian Schwake.

Aunque el rebote fue enviado a la red por Sergio Reguilón, el gol fue anulado después de que se determinó que el español había ingresado antes de tiempo al área penal.

El hondureño Andy Najar marcó su primer gol de la temporada al rematar de cabeza un pase de Elias Saad junto al poste izquierdo a los 16 minutos.

Inter Miami igualó el partido a los 48 con un gol del venezolano Telasco Segovia.

Mukhtar anotó unos segundos después, gracias a un pase de Saad. Sam Surridge lo siguió ocho minutos más tarde, al convertir su 12º gol de la temporada —la mayor cifra de su equipo—, al definir con el talón y poner a Nashville arriba 3-1.

A los 62, el arquero argentino de Miami, Rocco Rios-Novo, calculó mal un saque de meta de Schwake y se cayó, lo que permitió que Mukhtar controlara el balón suelto y ampliara la ventaja de Nashville a 4-1.

El resultado constituyó la segunda victoria de Nashville sobre Inter Miami desde que Messi se incorporó.

Otros partidos

Con un penal convertido por el brasileño Guilherme Santos, el Dynamo de Houston superó 1-0 al Galaxy de Los Ángeles.

Atlanta United superó 2-1 a los Red Bulls de Nueva York para cortar una seguidilla de siete duelos sin ganar. Toronto dejó atrás una racha aun más larga, de 12 duelos sin victoria, al imponerse 2-1 sobre el Revolution de Nueva Inglaterra.

Charlotte FC se impuso 3-1 sobre el Crew de Columbus, y Orlando City igualó 1-1 ante Cincinnati, al igual que DC United frente a Montreal.

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