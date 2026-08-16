Gray logra su 15ta victoria, su mejor marca, y Medias Rojas vencen 4-0 a Piratas

Sonny Gray trabajó siete entradas para lograr su 15ta victoria de la temporada, la mejor marca de su carrera, el venezolano Wilyer Abreu conectó un jonrón y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado 4-0 a los Piratas de Pittsburgh.

Gray (15-3) ponchó a siete y permitió seis hits, además de otorgar una base por bolas. Había ganado 14 juegos en otras tres temporadas, la más reciente en 2025 con San Luis.

Es apenas el tercer abridor de Boston desde 2019 en ganar 15 juegos o más, uniéndose a Garrett Crochet (18, en 2025) y al venezolano Eduardo Rodríguez (19, en 2019).

Abreu conectó su 22do jonrón en la segunda entrada para poner a los Medias Rojas arriba por 1-0.

El bateador designado de los Medias Rojas, Masataka Yoshida, salió del juego en la tercera entrada por rigidez en el tendón de la corva izquierda, al llegar cojeando a segunda con un doble. Fue reemplazado por Anthony Seigler.

El venezolano Andruw Monasterio impulsó dos carreras más con su doble productor en la novena entrada, y Jahmai Jones lo empujó.

Erik Miller lanzó una octava entrada sin permitir hits y el cubano Aroldis Chapman ponchó a dos en la novena para asegurar la victoria.

Los Piratas fueron encabezados por el dominicano Esmerlyn Valdez y Jake Mangum, con dos hits cada uno. Jared Jones (2-5) ponchó a siete en cinco entradas.

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