Detmers lanza 8 innings y Schanuel impulsa carrera del triunfo de Angelinos, 1-0 sobre Reales

Reid Detmers lanzó ocho entradas, Nolan Schanuel conectó un sencillo impulsor en la octava y los Angelinos de Los Ángeles superaron el sábado apenas por 1-0 a los Reales de Kansas City.

Detmers (4-8) permitió dos hits, no dio bases por bolas y ponchó a 11 para lograr su primera victoria este año en el Angel Stadium. Ben Joyce trabajó una novena entrada sin hits para su segundo salvamento de la temporada, con lo que aseguró la cuarta victoria de Los Ángeles en cinco juegos.

En la octava entrada, el dominicano Jose Siri entró como corredor emergente después de que Wade Meckler recibió una base por bolas. Siri se robó la segunda base y Schanuel lo llevó al plato con el sencillo impulsor de la carrera de la ventaja.

Schanuel conectó tres de los seis hits de los Angelinos y terminó de 3-3.

Nate Pearson (2-1) permitió la carrera de la diferencia por Kansas City. Randy Dobnak lanzó 5 2/3 entradas sin permitir anotación en su apertura, ponchó a seis y permitió cuatro hits.

Jac Caglianone, de Kansas City, extendió a 13 juegos su racha con imparable.

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