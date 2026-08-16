Cole Young guía a Marineros a victoria ante Astros por 10-5 con jonrón y 4 impulsadas

Cole Young conectó un jonrón e igualó el máximo número de su carrera con cuatro carreras impulsadas para guiar el sábado a los Marineros de Seattle a una victoria de 10-5 sobre los Astros de Houston.

Emerson Hancock (7-7) permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas —igualando la máxima cifra de su carrera— para ayudar a Seattle a conseguir su segunda victoria en tres juegos tras una racha de seis derrotas.

Brendan Donovan sumó tres hits e impulsó tres carreras en una noche en la que los Marineros conectaron 15 imparables.

Los Astros, líderes del Oeste de la Liga Americana, ganaban 1-0 en la segunda entrada, cuando Young, que logró tres hits, empató el juego mediante un sencillo impulsor sin outs.

Seattle tomó una ventaja de 3-1 con un out cuando el dominicano Víctor Robles conectó un triple por segundo juego consecutivo para remolcar dos carreras. Había dos outs en el inning cuando el sencillo impulsor de Donovan puso el encuentro 4-1.

El boricua Christian Vázquez disparó un jonrón solitario por Houston y el mexicano Isaac Paredes recortó la diferencia a 7-4 con un cuadrangular de dos carreras cuando había dos outs en la octava.

Young amplió la ventaja a 10-4 con su cuadrangular de tres carreras sin outs en la novena.

El abridor de Houston Hayden Wesneski (2-1) permitió siete hits y cinco carreras, y ponchó a seis en cuatro entradas.

Los Astros llenaron las bases con un out en la primera y tomaron ventaja de 1-0 con el sencillo impulsor del venezolano José Altuve.

Vázquez conectó un jonrón solitario con un out en la segunda, después del gran inning de Seattle, para recortar la ventaja a 4-2.

Donovan añadió una carrera impulsada con un sencillo con dos outs en la cuarta que amplió la ventaja de Seattle a 5-2.

Paredes conectó un sencillo para abrir la tercera de Houston.

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