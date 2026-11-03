Luka Doncic arranca espectacular con los Lakers: al menos 37 puntos en cinco partidos consecutivos

Aunque Luka Doncic está en su novena temporada en la NBA como uno de los anotadores más dinámicos del baloncesto, pocas veces ha estado mejor que ahora.

A dos semanas del inicio de la primera temporada de los Lakers de Los Ángeles tras la salida de LeBron James, Doncic está desquiciando a los rivales con una actuación ofensiva brillante tras otra.

El astro esloveno incluso lo hizo en noches consecutivas durante los últimos dos días: anotó 45 puntos y capturó 15 rebotes en la victoria sobre Toronto el domingo por la noche, antes de sumar 42 puntos, 13 asistencias y siete rebotes en otra cómoda victoria sobre Miami el lunes por la noche.

“Se siente bien, pero cuando ganamos, se siente mucho mejor. Eso es lo único importante", declaró Doncic. "Obviamente, se siente bien (anotar), pero cuando ganas por 20 contra un equipo como Miami, es realmente increíble, especialmente en noches consecutivas”.

Doncic ha firmado al menos 37 puntos en cinco partidos consecutivos, superando los 40 en cuatro de esas presentaciones. Ha encestado 34 triples en ese tramo, con un 53,1% de acierto en tiros de campo en general.

Y, de manera apropiada para una temporada que comenzó con un dramático enceste desde media cancha sobre un rival que lo provocaba con palabras, Doncic está encendiendo el marcador con estilo y con margen de sobra para el lucimiento.

Emboca tiros difíciles desde todos los rincones de la cancha, lanzando pases creativos y reboteando con gusto. Como sus compañeros han señalado repetidamente, el ex del Real Madrid incluso está aportando un esfuerzo defensivo serio que no siempre ha sido parte de su juego, culminando con cinco robos ante los Raptors.

“Es una locura. Da la sensación de que casi cualquier cosa que tira —ya sea un tiro de circo, o un triple con un paso atrás normal, o un lanzamiento complicado— parece que todo lo que tira va a entrar”, comentó su compañero escolta Quentin Grimes. "Es como irreal. No creo haber estado nunca en la cancha cuando todo lo que alguien lanza, piensas que va a entrar. Es una locura la racha encendida que trae, sin duda”.

Doncic ha ganado dos de los últimos tres títulos de máximo anotador de la NBA, y vuelve a ser el líder temprano por un amplio margen tras este estallido prolífico que comenzó con una actuación de 52 puntos en Utah. En sus dos partidos siguientes —ambos derrotas— anotó 41 y 37, antes de su exhibición en noches consecutivas en la arena del centro de la ciudad de los Lakers.

Los Lakers han arrancado 6-2 pese a tener nueve jugadores nuevos en su plantilla tras otro verano de cambios, pero ya están encontrando cohesión detrás de su superestrella eslovena.

“Se siente como una supernova, pero también se siente normal. Vivimos en una nave espacial, y vamos a la velocidad de la luz todo el tiempo cuando él está en la cancha", comentó el entrenador de los Lakers JJ Redick. "Cuando está encendido, es elegir tu veneno, porque puede meter cualquier tiro. Y luego empiezas a poner a dos sobre el balón, y todos los demás se benefician de eso. Es un motor ofensivo formidable”.

De hecho, los rivales han respondido al gran momento de Doncic atacándolo con dos o tres defensores muy por fuera de la línea de tres puntos. Los Lakers ya están haciendo los ajustes evidentes a esa estrategia: Doncic salió una y otra vez de los problemas con pases y encontró a sus compañeros en mejores posiciones en los últimos dos partidos, y esos compañeros disfrutaron sus triples liberados.

Los Ángeles acertó 37 de 80 desde más allá del arco en los últimos dos partidos, mientras anotaba 269 puntos en total.

“No soy solo yo, es todo el mundo. Todos están en los lugares correctos y tirando con confianza”, resaltó Donci.

En efecto, los Lakers repartieron 39 asistencias contra el Heat, la mayor cantidad que han tenido en un partido desde que Redick asumió en 2024. Los Lakers también lideran la liga en porcentaje de tiros de campo como equipo, y el nuevo pívot Walker Kessler es el tirador individual más preciso de la NBA gracias a las decenas de ‘alley-oops’ que ya le han lanzado Doncic y sus compañeros.

Aunque la creación de juego y el liderazgo de James podrían echarse de menos más adelante en el año, esta plantilla de los Lakers construida alrededor de Doncic está teniendo una muestra temprana de lo buena que puede ser.

“Es divertido", afirmó Austin Reaves, quien anotó 27 puntos contra Miami. “Luka está haciendo cosas increíbles, y cuando él hace eso, simplemente abre la cancha para que todos los demás jueguen sueltos y con confianza”.

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