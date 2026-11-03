Luka Doncic anota 42 puntos y guía a los Lakers en triunfo 138-117 ante el Heat

Luka Doncic anotó 42 puntos, repartió 13 asistencias y capturó siete rebotes en otra actuación espectacular al inicio de la temporada, y guió a los Lakers de Los Ángeles a una victoria por 138-117 sobre el Heat de Miami la noche del lunes.

Doncic anotó al menos 37 puntos por quinto partido consecutivo, encestó seis triples y exhibió su capacidad para generar juego apenas una noche después de sumar 45 puntos y 15 asistencias en una victoria sobre Toronto.

Austin Reaves anotó 27 unidades y Walker Kessler añadió 15 tantos y 15 rebotes para los Lakers. Los Ángeles tiene marca de 6-2 después de la cuarta actuación de 40 puntos de Doncic en sus últimos cinco partidos; en ese tramo promedia 43,4 puntos por encuentro.

Giannis Antetokounmpo registró 30 puntos, 12 rebotes y siete asistencias para el Heat, que inició una gira de cinco partidos por la Costa Oeste con su quinta derrota en siete juegos para comenzar la temporada de debut de la superestrella griega con Miami.

Klay Thompson anotó 19 puntos y Bam Adebayo aportó 16 para el Heat, que no jugaba desde el viernes.

Los Lakers también jugaron el viernes y luego tuvieron que contener a los Raptors la noche del domingo, pero Doncic aun así mantuvo el ritmo.

Doncic sumó 16 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes en otro primer cuarto dominante. El vigente campeón anotador de la NBA promedia 15,0 puntos en el periodo inicial esta temporada, con al menos 13 en todos salvo uno de sus siete partidos.

El presidente del Heat, Pat Riley, recibió una gran ovación de los aficionados de los Lakers cuando apareció en el marcador. Los Lakers inauguraron la temporada pasada una estatua de su entrenador de la era Showtime fuera de su arena del centro. ___

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