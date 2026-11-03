Stephen Curry anota 34 puntos y Warriors resisten a Suns 116-113 en juego tenso con 3 técnicas

Stephen Curry anotó 34 puntos, repartió siete asistencias y capturó seis rebotes, Charles Bassey logró la mejor marca de su carrera con 19 unidades además de ocho rebotes, y los Warriors de Golden State contuvieron a los Suns de Phoenix para imponerse 116-113 en un duelo áspero la noche del lunes, que incluyó tres faltas técnicas y la expulsión de Draymond Green.

Curry encestó 11 de 12 tiros libres y falló su último intento con cinco segundos por jugar. Había convertido sus primeros 51 de la temporada.

Devin Booker sumó 26 tantos y cinco asistencias para los Suns antes de quedar fuera por acumulación de faltas con 58 segundos restantes.

Green fue expulsado dos minutos después de iniciado el tercer cuarto por dos faltas técnicas consecutivas. Momentos antes, Khaman Maluach había empujado a Green al suelo en la pintura y la figura de Golden State se levantó, rodeó con los brazos al pívot de los Suns y lo arrojó a la duela. Dillon Brooks corrió de inmediato para meterse en el altercado y se acercó a Green, y ambos se empujaron y forcejearon. Green puso la mano en el cuello de Brooks, y los dos recibieron técnicas.

Los ánimos volvieron a encenderse con 7:26 por jugarse, cuando los jugadores se pusieron las manos encima y fueron separados por personal de seguridad. Miles Bridges recibió una técnica como “escalador físico” cuando corrió hacia el área de la línea de fondo y empujó a Bassey, después de que Bassey mantuviera los brazos rodeando la cabeza de Jalen Green mientras peleaban por un rebote debajo del aro.

Brandin Podziemski añadió 20 puntos en la quinta victoria consecutiva de los Warriors tras un inicio de 0-3, mientras Golden State llegó al punto medio de su estadía en casa de seis partidos.

Bridges agregó 21 puntos y Brooks aportó 18, ocho rebotes y cuatro asistencias.

Yaxel Lendeborg, tras sus 37 puntos —máxima cifra de su carrera— de la noche anterior en la victoria 124-112 ante los Clippers, terminó con 16 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes. Curry y Green habían descansado el domingo. ___

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