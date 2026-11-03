Scottie Barnes lidera la remontada y Toronto vence 125-118 a Los Ángeles Clippers

Scottie Barnes anotó 15 de sus 22 puntos en el cuarto periodo, Immanuel Quickley sumó 27 y los Raptors de Toronto remontaron para vencer 125-118 a los tambaleantes Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche.

Toronto perdía por 13 al entrar en el último periodo, pero Barnes encestó un tiro en suspensión girando con 2:08 por jugar para darle a los Raptors su primera ventaja como parte de una racha de 12-1.

RJ Barrett anotó 26 por Toronto. Barnes también terminó con 15 rebotes y ocho asistencias.

Kobe Sanders logró un récord personal de 26 unidades para los Clippers, que han perdido seis consecutivos desde que ganaron su debut de temporada el 21 de octubre contra Sacramento.

Fue el segundo partido en noches consecutivas para ambos equipos. Los Clippers venían de una derrota 124-112 en Golden State el domingo, mientras que los Raptors cayeron 131-125 ante Los Angeles Lakers.

El duelo perdió parte de su atractivo con el alero de los Raptors Kawhi Leonard fuera de acción por una lesión en la rodilla izquierda, lo que retrasó su regreso al sur de California después de pasar las siete temporadas anteriores con los Clippers (se perdió una por lesión).

Su etapa, en gran medida decepcionante, terminó cuando los Clippers tuvieron que renunciar a cinco selecciones de primera ronda del draft y fueron multados con 30 millones de dólares por eludir las reglas del tope salarial en relación con la manera en que se compensó a Leonard. El propietario del equipo, Steve Ballmer, fue suspendido por un año.

Leonard fue traspasado de vuelta a Toronto en septiembre por Brandon Ingram, Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda del draft, dos de segunda ronda y un intercambio de selecciones, casi tres meses después de que el acuerdo se pactara originalmente en julio. Se había retrasado a la espera de la resolución de la investigación de la NBA.

Dick fue titular por primera vez con los Clippers y aportó 12 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias en 29 minutos.

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