Entrevista AP: Nadal habla de paternidad, jugar en Las Vegas y posible exhibición con Federer

Resulta que ganar 22 títulos de Grand Slam y una cifra récord de 14 trofeos de Roland Garros no hace que acostar a los niños sea más fácil.

Rafael Nadal dejó eso claro cuando apareció un poco después de la hora acordada, cerca de las 9 de la noche para una entrevista en video desde su casa en Mallorca para promocionar su próxima exhibición en Las Vegas.

Algo agobiado, el retirado astro del tenis se disculpó rápidamente por llegar ocho minutos tarde, porque estaba ocupado arropando a sus dos hijos.

“Perdón”, dijo Nadal para abrir una entrevista con The Associated Press. “Ese es el mundo de ser papá”.

Aunque ya no juega tenis profesional, Nadal sigue viajando por el mundo representando sus intereses empresariales, promoviendo su fundación y su academia de tenis y recibiendo premios.

Cuando no está viajando, la familia es lo primero.

“Es extraño decirlo, pero no mucho golf, no mucha pesca”, comentó sobre lo que hace en un día típico en casa. “Tengo dos niños pequeños. Tengo trabajo que hacer".

“Cuando estoy en casa, normalmente intento llevar a mis hijos a la escuela a las 8:30 de la mañana”, señaló Nadal, al precisar que la escuela está en la Rafa Nadal Academy en su isla natal de Mallorca, España. “Luego normalmente intento ir al gimnasio y quedarme en la oficina durante toda la mañana. Intento recoger a los niños a las 3:30 y luego intento pasar la tarde con ellos.

“Ese es mi día normalmente, un día normal en casa. No tengo tantos porque estoy viajando, estoy haciendo cosas, tengo eventos. Pero la mayoría de los días cuando estoy en casa y no hay nada que hacer, hago eso”.

Exhibición en Las Vegas

Nadal, quien cumplió 40 años, contó que había jugado “casi nada” de tenis antes de volver a tomar la raqueta para una exhibición hace un mes con Andy Murray y otros, para conmemorar el décimio aniversario de su academia.

Lo siguiente es “The MGM Slam presented by Capital One” en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 28 de febrero, lo que marcará la primera vez que Nadal juegue en Estados Unidos desde que se retiró hace dos años.

Nadal se enfrentó a Carlos Alcaraz en la exhibición de Las Vegas en 2024, durante su último año en el circuito.

Los jugadores adicionales y el formato del evento de 2027 se anunciarán en las próximas semanas. Está programado justo antes del Abierto de Indian Wells en el desierto de California, un Masters 1000 de la ATP.

El año pasado, ocho jugadores compitieron en un formato de desempate.

“Contacto semanal” con Federer

¿Podría el siguiente paso ser una exhibición con su antiguo rival Roger Federer?

Federer demostró que sigue fino durante una exhibición en el Abierto de Estados Unidos de este año.

“Estoy abierto (a ello) y tuve largas conversaciones con Roger”, manifestó Nadal. “Veamos qué pasa en el futuro; si ocurre algo o no. Pero estamos en contacto casi semanalmente. Hablamos muy a menudo y si en algún momento encontramos la razón adecuada y el lugar adecuado para hacer algo, lo sabrán, chicos. Pero todavía no lo sé”.

Durante sus carreras, Nadal ganó 24 de sus 40 partidos contra Federer.

Así que, más allá de hablar de posibles exhibiciones, cuando conversan, ¿Nadal y Federer se comparan con la actual camada de estrellas del tenis como Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev?

“Sí, pensamos que éramos mucho, mucho mejores. Sí”, bromeó Nadal con una gran carcajada antes de responder en serio: “No, hablamos de cosas diferentes. … Hablamos de golf. Hablamos de deportes. Compartimos ideas. Quiero decir, una relación normal”.

¿Hay también un chat de "Los Tres Grandes” que incluya a Novak Djokovic?

“No tenemos ningún chat”, dijo Nadal. “Novak sigue compitiendo”.

“El cuerpo viejo requiere tiempo y paciencia”

Nadal reconoció que “no estaba con ganas” de comprometerse con la exhibición de Las Vegas cuando se la propusieron por primera vez.

“Pero luego, de alguna manera, eso es una obligación para mí para empezar a practicar otra vez, para empezar a hacer mis cosas”, explicó. “Sigo golpeando la pelota bastante bien, para ser honesto. El movimiento es otra historia”.

Nadal se sometió a una cirugía para tratar el dolor y recuperar movilidad en la mano derecha hace casi un año y contó que “no pudo hacer mucho” durante cuatro meses. También lo afectaron el dolor crónico en el pie izquierdo, problemas de cadera y muchas otras dolencias físicas durante su ilustre carrera.

“Necesito ir paso a paso”, expresó sobre volver a ponerse en forma. “Porque si quiero evitar lesiones… el cuerpo viejo requiere tiempo y paciencia”.

No por los niños

Cuando Serena Williams regresó al circuito profesional a principios de este año, llevar a sus dos hijas para verla jugar fue parte de la motivación.

Para Nadal, es diferente.

“Ahora lo hago solo por mí”, afirmó cuando le preguntaron si jugaba la exhibición para que sus hijos lo vieran en acción. “Casi todo lo que hago, lo hago por ellos. Pero esto lo hago solo porque quiero disfrutar la preparación y luego la sensación de volver a jugar tenis delante de un buen público”.

Más arcilla y césped podrían haber evitado lesiones

El documental de Netflix de Nadal, “Rafa”, estrenado este año, ofreció una nueva mirada al inmenso dolor que el español soportó durante su carrera.

Y ahora, con Alcaraz y Sinner habiéndose perdido grandes tramos de este año por lesión, el desgaste físico del deporte ha quedado bajo los reflectores.

Le preguntaron a Nadal si hubo momentos durante su carrera en los que deseó que hubiera menos partidos en canchas duras y más torneos en arcilla y césped.

“Me resultaba difícil pelear por eso cuando estaba en el circuito”, comentó Nadal, al señalar que la gente habría pensado que solo intentaba aprovechar su dominio en arcilla, “o incluso en césped, que creo que era mi segunda mejor superficie.

“Pero ahora puedo decir: no veo muchos deportes profesionales jugando en ese tipo de superficies. Esa es la verdad. En el tenis, jugamos la mayor parte del tiempo en una superficie muy, digamos, agresiva para el cuerpo y para las articulaciones. Y luego pagamos el precio”.

Arreglo del sistema de ranking

Nadal renovó su llamado a seguir el modelo del golf y pasar a un sistema de ranking móvil basado en dos años de resultados, en lugar de un año como se usa actualmente en el tenis.

Un sistema de dos años, dijo Nadal, “les daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones y, al mismo tiempo, cuando te lesionas, tienes más tiempo para recuperarte” sin ver que tu ranking caiga rápidamente.

También coincidió con muchos jugadores actuales al decir que extender los torneos Masters 1000 a dos semanas fue “un error”.

Sin entrenar en el futuro inmediato

Mientras Nadal sigue ocupado dirigiendo su academia —que emplea hasta 700 trabajadores a la vez— y otros intereses empresariales, ¿podría eventualmente volver al circuito como un “súper entrenador”, como Murray lo ha hecho con Djokovic y Jack Draper?

Su academia celebró este año tener a seis jugadores —encabezados por la número 17 Alex Eala en el circuito femenino y el número 23 Casper Ruud, a quien Nadal venció para su último título de Grand Slam en la final de Roland Garros de 2022— dentro de los 100 primeros del ranking.

“Nunca digas nunca”, dijo Nadal. “Pero ahora no.

“Tengo dos niños pequeños y no puedo comprometerme a estar a tiempo completo con un jugador”, añadió. “Hoy no soy el entrenador que yo elegiría si fuera un tenista profesional”.

Porque entonces no estaría a la hora de acostarlos.

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