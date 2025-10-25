Tiros libres de Cunningham al final ayudan a Pistons a vencer 115-111 a Rockets

Cade Cunningham anotó 21 puntos, incluidos dos tiros libres con 5,5 segundos restantes para ayudar el viernes a que los Pistons de Detroit conservaran la ventaja y se impusieran 115-111 sobre los Rockets de Houston.

El entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff, consiguió su victoria número 300 en su carrera, convirtiéndose junto a su padre Bernie Bickerstaff (419) en el primer dúo con ese parentezco en la historia de la NBA en alcanzar 300 triunfos por cabeza en su carrera.

La bandeja de Paul Reed puso el marcador en 113-110 antes de que Houston redujera la ventaja a dos, cuando Alperen Sengun encestó uno de dos tiros libres con 1:32 por jugar.

Ambos equipos fallaron intentos de tres puntos antes de que Ausar Thompson errara un triple con 35 segundos restantes por los Pistons. Reed tapó el tiro de Sengun en la pintura con 16,4 segundos por jugar.

Houston se vio obligado a cometer falta y Cunningham encestó ambos tiros libres para poner el marcador en 115-111 y darles a los Pistons su primera victoria de la temporada después de haber perdido ante Chicago en su debut.

