Bam Adebayo anota 24 puntos y Heat apalea a Grizzlies por 146-114

Bam Adebayo anotó 24 puntos y el Heat de Miami ganó su primer partido desde que el escolta Terry Rozier fue arrestado por cargos relacionados con apuestas,.

Miami construyó una buena ventaja en la primera mitad y se llevó el viernes una victoria de 146-114 sobre los Grizzlies de Memphis.

La NBA colocó a Rozier y al entrenador de Portland Chauncey Billups bajo licencia inmediata con sus equipos después de que se conoció la noticia de sus arrestos el jueves. Rozier está acusado de armar un complot para ayudar a que sus cómplices ganaran apuestas basadas en su desempeño.

Nikola Jovic añadió 20 puntos por Miami, Kel'el Ware sumó 19, y el mexicano Jaime Jáquez Jr. terminó con 17 tantos, diez rebotes y seis asistencias en la primera victoria de la temporada para el Heat.

Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 19 puntos, el novato Cedric Coward terminó con 16, y el español Santi Aldama totalizó 13. Ja Morant, quien había anotado 35 puntos en una victoria inicial sobre Nueva Orleans, sólo logró 12 puntos, acertando cuatro de 16 tiros de campo.

