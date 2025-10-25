Wembanyama logra 29 puntos, 11 rebotes y 9 bloqueos; Spurs superan a Pelicans 120-116 en prórroga

Victor Wembanyama contabilizó 29 puntos, 11 rebotes y nueve tapas antes de salir por acumulación de faltas en el tiempo extra, y los Spurs de San Antonio resistieron para vencer el viernes 120-116 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Devin Vassell, quien sumó 23 puntos, encestó un triple en la prórroga. Julian Champagnie siguió con otro tiro desde lejos poco después para darles a los Spurs una ventaja de 116-110.

Los Pelicans no pudieron recuperarse.

Zion Williamson registró 27 puntos y diez rebotes por Nueva Orleans. Convirtió un tiro libre para empatar a 107 con 12 segundos restantes en el tiempo regular, pero falló otro que hubiera representado la delantera.

El duelo se fue a tiempo extra después de que Wembanyama, marcado de cerca por Williamson, falló un tiro de 15 pies mientras el tiempo se agotaba.

Pero Wembanyama hizo una volcada para abrir el alargue y añadió su último bloqueo cuando desvió una flotadora de Trey Murphy.

