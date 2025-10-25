Barger, Varsho y Kirk sacuden jonrones; Azulejos aplastan a Dodgers 11-4 en inicio de Serie Mundial

Addison Barger descargó el primer grand slam de un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial, el mexicano Alejandro Kirk añadió un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de nueve anotaciones y los Azulejos de Toronto apalearon el viernes 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, en el primer duelo de la Serie Mundial.

Daulton Varsho inició la remontada de Toronto, que perdía por 2-0, con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada contra Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young.

La ráfaga de jonrones fue apropiada. El Clásico de Otoño regresó a Toronto por primera vez desde 1993, cuando Joe Carter conectó lo que fue apenas el segundo jonrón que puso fin a una Serie Mundial.

Y en un inusual vínculo con aquella noche hace 32 años, Varsho lleva el nombre de Darren Daulton, el receptor de los Filis de Filadelfia al que Mitch Williams lanzaba cuando Carter conectó ese garrotazo.

Shohei Ohtani conectó su primer jonrón de la Serie Mundial con los Dodgers, que son los favoritos y buscan convertirse en el primer ganador de dos ediciones seguidas del Clásico de Otoño desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres títulos consecutivos de 1998 a 2000.

Los Ángeles estaba perdiendo por nueve carreras cuando Ohtani conectó contra Braydon Fisher su cuadrangular de dos carreras en la séptima. Fue el cuarto jonrón del astro japonés en dos juegos.

Los fanáticos, enojados porque Ohtani rechazó a los Azulejos para firmar con los Dodgers en diciembre de 2023, corearon: "¡No te necesitamos!" cuando llegó al plato en la novena entrada.

El segundo juego de la serie al mejor de siete se realizará en el Rogers Centre este sábado por la noche.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0 con una anotada. El boricua Kiké Hernández de 4-1 con una remolcada. El cubano Andy Pagés de 4-0.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-2 con una anotada. El mexicano Kirk de 3-3 con tres anotadas y dos impulsadas. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una anotada y una producida.

