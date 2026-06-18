Luis Díaz se viste de héroe en la presentación de Colombia en el Mundial; gol, asistencia y victoria

El peso de las expectativas no frenó a Luis Díaz en su presentación en el Mundial. Tampoco lo han hecho las adversidades fuera del campo. La selección de Colombia está en buenas manos.

El artillero del Bayern Múnich tradujo su gran momento en la Bundesliga al máximo escenario del fútbol mundial con un gol y una asistencia para encaminar el miércoles a Colombia a un triunfo 3-1 sobre Uzbekistán con lo cual el cuadro cafetalero trepó a la cima del Grupo K.

Ante una invasión colombiana que pintó el Estadio Azteca de amarillo, el delantero de 28 años finalmente pudo cumplir un sueño que le fue arrebatado por una lesión en Rusia 2018 y un proceso de clasificación fallido en 2022: marcar en un Mundial.

“Fue un momento muy especial para mí. … estaba que quería llorar en este momento, se me vinieron muchas cosas del pasado", señaló Díaz al terminar el encuentro y recibir el premio al Jugador del Partido. “Trabajé para esto, mucho para estar acá en estos momentos. Y ahora estoy cumpliendo el sueño de pequeño al llegar a un Mundial con mi selección, con mi país”.

Díaz, quien se formó en los polvorientos campos de La Guajira, ha abarrotado una vitrina envidiable en su andar por las mejores ligas del mundo. Ha sido campeón de la Premier con el Liverpool y de la Bundesliga con el Bayern la temporada pasada, donde firmó 26 goles y 19 asistencias para ganarse un lugar en el once ideal de la liga alemana.

Pero hay algo especial en marcar con la camiseta amarilla. En su primera experiencia en un Mundial. En un estadio histórico. Las emociones se revuelven. Y Díaz tiene de más. Buenas y malas.

Hace tres años tuvo que sufrir el calvario de ver a sus padres secuestrados durante 11 días por un grupo guerrillero en su natal Colombia. Esos recuerdos son difíciles de borrar, pero su actuación del miércoles indudablemente ayuda.

“En los años anteriores lastimosamente tuve (problemas) en lo personal y familiar, siempre había algo para que no estuviéramos tranquilos. … Me afectó mental y físicamente", reconoció Díaz. "Yo creo que hoy en día estoy en mi mejor momento”.

Hoy Díaz podrá dormir tranquilo, contento, satisfecho. Su sueño cumplido, el triunfo en la bolsa y la ansiedad de un debut mundialista en el espejo retrovisor.

“Físicamente me siento muy bien, mentalmente también, familiarmente también", expresó. “Estoy tratando de trabajar en una buena manera en el Mundial. Es muy especial es mi primer mundial”.

La selección de Colombia también tendrá una noche de paz. El equipo está en buenas manos con Díaz y el cuadro colombiano puede soñar con igualar los cuartos de final de Brasil 2014, su mejor actuación mundialista.

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La periodista de Associated Press Megan Janetsky contribuyó con este despacho.