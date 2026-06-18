Kyle Bradish brilla con 12 ponches y los Orioles frenan su mala racha ante Seattle

Kyle Bradish ponchó a una cifra máxima en su carrera de 12 mientras lanzó pelota de una carrera hasta la octava entrada, y los Orioles de Baltimore vencieron 5-3 a los Marineros de Seattle la noche del miércoles.

Gunnar Henderson y Jackson Holliday conectaron jonrones para ayudar a los Orioles a cortar una racha de tres derrotas. Bradish (4-7) permitió cinco imparables y dos bases por bolas en 7 2/3 entradas, y colocó 65 de sus 100 lanzamientos en la zona de strike.

El cubano Yennier Cano consiguió el último out de la octava y Ryan Helsley permitió cuadrangulares de Dominic Canzone y Cole Young en sus dos primeros lanzamientos de la novena antes de cerrar el juego, en su primera aparición desde el 28 de abril.

Blaze Alexander pegó un sencillo con un out ante George Kirby (5-7) en la tercera, y Henderson conectó su 15to jonrón un out después para poner el 2-0.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un doble en la cuarta para convertirse en el tercer jugador más rápido en la historia de las Grandes Ligas en llegar a 125 jonrones, dobles y bases robadas.

El jardinero central, de 25 años, necesitó 665 juegos para lograr la hazaña. Los únicos jugadores que lo consiguieron más rápido fueron el venezolano Ronald Acuña Jr. (591 juegos) y el dominicano Alfonso Soriano (643 juegos).

Canzone siguió con un sencillo impulsor que recortó la diferencia a 2-1.

Rodríguez fue retirado después de hablar con un preparador físico en el dugout tras poncharse para terminar la sexta. Después del juego, el mánager de los Marineros, Dan Wilson, comentó a los reporteros que Rodríguez sintió un espasmo en el tendón de la corva.

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