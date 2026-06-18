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Los Cachorros vencen 8-6 a los Rockies con jonrones de Swanson y Crow-Armstrong

ROCKIES-CACHORROS
ROCKIES-CACHORROS (AP)

Dansby Swanson y Pete Crow-Armstrong conectaron jonrones, y los Cachorros de Chicago vencieron 8-6 a los Rockies de Colorado la noche del miércoles.

Swanson disparó un cuadrangular de dos carreras durante la segunda entrada de siete anotaciones de los Cachorros, y Crow-Armstrong añadió el 15to de la temporada en la cuarta para ayudar a Chicago a ganar dos de tres juegos en la serie.

El novato de Colorado, Sterlin Thompson, pegó sus primeros dos vuelacercas en las Grandes Ligas. Hunter Goodman y Kyle Karros también se volaron la barda por los Rockies.

Javier Assad (5-1) ganó su segunda apertura consecutiva, al permitir dos carreras y cinco hits en 5 2/3 entradas. Jacob Webb trabajó la novena para su segundo salvamento.

Sean Sullivan (0-1), en su segunda apertura en las Grandes Ligas, fue castigado con ocho carreras y nueve imparables en cuatro entradas.

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Matt Shaw puso en marcha a los Cachorros en la segunda con un triple de dos carreras, y Carson Kelly siguió con un doble impulsor para preparar el escenario para el primer jonrón de Swanson desde el 18 de mayo.

Seiya Suzuki agregó un doble productor de carrera y Alex Bregman conectó un elevado de sacrificio que puso la pizarra 7-0.

Thompson conectó jonrones solitarios ante Assad en la tercera y la quinta. Goodman pegó un cuadrangular de dos carreras —su 21ro de la temporada— ante Ethan Roberts en la octava. Karros la sacó ante Webb en la novena.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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