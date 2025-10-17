Lucha por el título de F1 se intensifica en Texas con duelo de McLaren y Verstappen al acecho

Hace calor en Texas, literal y figurativamente.

Es suficiente para hacer sudar a un líder del campeonato. Mucho.

Oscar Piastri, el piloto de McLaren, afronta el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana sin victorias en tres carreras y con su ventaja en el campeonato sobre su compañero de equipo Lando Norris reducida a 22 puntos, con seis carreras completas y tres sprints restantes por disputar esta temporada.

Acechando en sus espejos retrovisores está el resurgente campeón reinante Max Verstappen, de Red Bull, quien los persigue con nuevo vigor después de dos victorias y un segundo lugar en las últimas tres carreras.

Si eso no fuera suficiente para incomodar a Piastri, la carrera del domingo ha sido declarada un evento de "peligro por calor" debido a las temperaturas que se espera que se acerquen e incluso superen los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).

Todo esto significa que Texas podría ser el inicio de una emocionante carrera por el título en el último cuarto de la temporada.

"Será divertido de ver", dijo el piloto novato de Haas, Oliver Bearman. "Espero que se decida en el último momento para los tres. Que gane el mejor".

El veterano español Fernando Alonso, de Aston Martin, sabe un poco sobre peleas por el título. Ganó el campeonato en 2005 y 2006. Predijo que la brecha de 63 puntos de Verstappen con Piastri probablemente sea demasiado para superar en esta etapa.

"Diría que está entre los dos (McLarens)", dijo Alonso. "Pero, sí, Max es un piloto increíble, y si hay alguien que puede superar el déficit, es él".

Piastri y Norris se han repartido 12 victorias esta temporada entre ellos, pero el último triunfo de McLaren fue con Piastri en el GP de Holanda hace cuatro carreras.

Exteriormente, parecen haber superado su disputa en Singapur cuando el golpe de Norris en la primera vuelta a Piastri abrió la puerta para vencerlo ese día. Norris terminó tercero y Piastri fue cuarto. Ambos pilotos dijeron que se les permitirá competir libremente en la carrera sprint el sábado y en la prueba principal el domingo.

Mientras tanto, Verstappen no lo dirá, pero debe estar disfrutando su posición, acercándose en la clasificación. Verstappen ha subido a lo más alto del podio en el Circuito de las Américas en tres de los últimos cuatro. También tiene múltiples victorias en la Ciudad de México, escenario de la siguiente carrera.

"Lo intentaremos (ganar) seguro", dijo Verstappen. "Es una gran pista para conducir. Fin de semana de sprint, siempre un poco agitado, pero tengo curiosidad por ver qué podemos hacer".

Russell en una carga

George Russell llega a Texas tras una victoria dominante en Singapur y renovar su contrato con Mercedes.

Russell salió victorioso en Singapur, el quinto triunfo de su carrera, declarándose listo para dar el siguiente paso de ganar un campeonato de F1 en el futuro. Actualmente está cuarto en la clasificación de pilotos.

Se espera ampliamente que Mercedes sea uno de los favoritos en 2026, cuando la F1 reforme sus regulaciones de unidades de potencia y chasis. El equipo dominó la serie durante varios años cuando la F1 introdujo por primera vez sus motores híbridos.

"Soy leal a Mercedes, ellos han mostrado su lealtad hacia mí, y creo que de cara a 2026, Mercedes sin duda es mi mejor oportunidad de ganar un campeonato mundial", dijo Russell. "Quizás estemos equivocados. ¿Quién sabe? Nadie sabe qué pasará en 2026".

El declive de Ferrari

La última victoria de Ferrari fue en Austrin el año pasado cuando Charles LeClerc y Carlos Sainz hicieron el 1-2.

LeClerc tiene cinco podios esta temporada. Lewis Hamilton, su nuevo compañero de equipo, no tiene ninguno. Hamilton ha ganado cinco veces en Austin, pero tiene bajas expectativas.

"Realmente estoy viendo las próximas seis carreras como, en última instancia, fines de semana de prueba en términos de continuar aprendiendo y mejorando nuestros procesos", dijo esta semana.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes