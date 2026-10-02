Los veteranos Lewandowski y De Bruyne brillan mientras Džeko se despide en la Liga de Naciones

Las estrellas veteranas fueron protagonistas en la Liga de Naciones el viernes, con Robert Lewandowski y Kevin de Bruyne guiando a Polonia y Bélgica a victorias gracias a actuaciones de varios goles.

Italia también impidió que Zinedine Zidane ganara en su debut en casa como seleccionador de Francia, mientras Edin Džeko disputó su último partido internacional.

De Bruyne demostró que aún puede dominar un partido a los 35 años al marcar los dos primeros goles de Bélgica en una victoria por 3-0 sobre Turquía en la Liga A.

De Bruyne abrió el marcador a los 10 minutos del partido en Lieja, cuando hizo una pared con Dodi Lukébakio y remató desde cerca del borde del área.

El creador de juego del Napoli colocó con efecto otro gol cuando faltaba media hora. El suplente Romelu Lukaku sentenció el triunfo ante los turcos. Lukébakio estrelló el balón en el poste dos veces.

“Intento liderar con el ejemplo para los jugadores más jóvenes, y ellos me siguen con facilidad. Siento que todavía puedo aportar. Lo estoy disfrutando, y eso es lo principal”, afirmó De Bruyne.

Bélgica sumó dos victorias y una derrota —que fue ante Francia— bajo el nuevo entrenador Mark van Bommel.

Zidane dirige un empate en su debut en casa

Cuando el locutor del estadio leyó el nombre de Zidane después de que se anunciaron los equipos, un rugido llenó el Stade de France.

Las cosas pintaban bien para el equipo local cuando Michael Olise puso a Francia por delante en el minuto 55 con un disparo con efecto desde 20 metros que entró tras pegar en el travesaño.

Pero una mala defensa a mitad de la segunda parte permitió que el defensor central italiano Alessandro Bastoni se colara y tocara un remate raso junto al poste derecho para asegurar un empate 1-1.

Francia lidera el Grupo 1 con siete puntos, seguida por Bélgica con seis, Italia con cuatro y Turquía no ha sumado unidades.

Lewandowski marca tres

Lewandowski consiguió un triplete para encabezar una demolición 6-0 de Rumania, que jugó con 10 hombres, en la Liga B.

El delantero de 38 años del Chicago Fire provocó y convirtió un penalti a los 24 minutos, cuando el defensor rumano Radu Dragusin fue expulsado por cometerle falta dentro del área.

Lewandowski puso el 2-0 en el 47 tras un pase de Nicola Zalewski y luego cerró la abultada victoria al final con su tercer gol.

Džeko termina su carrera internacional

Edin Džeko puso fin a su carrera internacional de casi 20 años con Bosnia-Herzegovina en un empate 1-1 con Suecia, también en la Liga B.

Džeko, de 40 años, debutó con su selección en junio de 2007. Terminó con 152 partidos y 73 goles, lo que lo convierte en el plusmarquista en ambas categorías para la pequeña nación balcánica, después de ayudarla a llegar a dos Copas del Mundo.

Džeko recibió un pasillo de honor cuando fue sustituido en el 63, poco después de que Viktor Gyökeres marcara para Suecia. Kerim Alajbegović empató en el 80 para los anfitriones.

También en la Liga B, Irlanda del Norte venció a Ucrania 3-0 en Eslovaquia, con Ciaron Brown anotando dos veces. ___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP