Hinchas franceses rugen por Zidane en su primer partido en casa como técnico de Francia

El primer partido de Zinedine Zidane como técnico de Francia en casa se saldó el viernes con un empate 1-1 ante Italia en la Liga de Naciones.

La afición francesa disfrutó de un entretenido encuentro en el Stade de France, aunque no obtuvo el resultado esperado, debido en gran medida a la actuación estelar del arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

Michael Olise adelantó a Francia a los 55 minutos. Lo hizo con una exquisita comba al disparar desde unos 20 metros. El balón entró tras remercer el travesaño, culminando una jugada de tiro libre en corto ejecutada por Rayan Cherki.

Un descuido defensivo al promediar la segunda parte permitió al defensa central Alessandro Bastoni irse al frente y conectar un disparo rasante que se alojó junto al poste derecho.

Aprecio por Zidane

Un rugido de aprobación recibió a Zidane cuando el locutor del estadio leyó su nombre antes del partido. Los aficionados luego estallaron en cánticos de “Zizou, Zizou”, el apodo cariñoso por el que se conoce a Zidane en Francia, y una pancarta decía “Bienvenue Chez Toi” (Bienvenido a casa).

Zidane afrontó su primer partido en casa desde que asumió el mando de la selección nacional a la que condujo a un título de la Copa del Mundo como jugador, y su llegada ha sido recibida con una ola de entusiasmo. Incluso una estación de tren cercana al estadio tenía un mensaje esperando a quienes llegaban: “Bienvenidos al primer partido de Zinedine Zidane al mando”, dijo una mujer por el sistema de megafonía.

Zidane, de 54 años, fue nombrado seleccionador de Francia después del Mundial, en sustitución de Didier Deschamps. Ganó sus dos primeros partidos, ambos por 1-0, como visitante ante Turquía y Bélgica en la Liga de Naciones.

Enfrentó Italia por primera vez desde su tristemente célebre cabezazo en la final del Mundial de 2006, que provocó su expulsión en la prórroga en el último partido de su brillante carrera.

El estadio en sí tiene un valor especial para Zidane.

Marcó el primer gol en un amistoso contra España cuando se inauguró el Stade de France en enero de 1998, y sus dos potentes remates de cabeza más tarde ese año ayudaron a Francia a conquistar el Mundial por primera vez con una victoria 3-0 sobre Brasil en la final.

Para el seleccionador italiano Roberto Mancini fue el tercer partido de su segunda etapa al mando de la Azzurri. Arrancó con una derrota en casa 2-0 ante Bélgica y una victoria 4-1 en Turquía.

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