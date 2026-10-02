El cañonero de los Yankees Aaron Judge sigue en duda para la Serie Divisional ante Rays el sábado

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, sigue siendo una incógnita para la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay mientras se recupera de una lesión en la pantorrilla.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, que no juega desde el 16 de septiembre, realizó práctica de bateo en vivo el jueves en el Yankee Stadium y practicó el viernes en el estadio de entrenamiento de primavera del equipo en Tampa. Nueva York debe presentar su roster de 26 jugadores a las Grandes Ligas de Béisbol antes de las 10 de la mañana del sábado, unas 10 horas previas al primer juego.

El Tropicana Field tiene césped artificial, lo que influye en si Judge estará listo para volver al jardín derecho.

“Influye un poquito. Pero estamos mirando los días y, por eso, la cuestión es más si va a estar disponible en algún momento de esta serie, potencialmente, como jugador. Eso es lo que estamos sopesando y luego viendo cómo está ahora en estos últimos días tras haber tomado práctica de bateo en vivo”, comentó el viernes el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

El Juego 5 de la serie al mejor de cinco sería el 10 de octubre.

“Espero que juegue en el jardín derecho, bateando tercero”, anticipó el mánager de Tampa Bay, Kevin Cash.

Si Judge no está listo para los jardines, podría ser utilizado como bateador emergente. Ben Rice, el mejor bateador de los Yankees en ausencia de Judge, es el bateador designado. Sería poco probable que Nueva York pusiera a Rice en la primera base en lugar de Paul Goldschmidt, quien tiene capacidades defensivas superiores.

“Obviamente los preparadores físicos tendrían un papel importante en esto. A medida que avance el día, veremos dónde estamos, cómo podría verse para la serie”, señaló Boone.

Judge estuvo fuera por una fractura de costilla del 31 de mayo al 8 de septiembre y jugó apenas siete partidos antes de resentirse de la pantorrilla derecha el 16 de septiembre. Se limitó a 66 juegos esta temporada y bateó para .241 con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871, incluido un .174 con un jonrón y tres impulsadas en septiembre.

“He hecho un análisis a fondo de Aaron Judge. Creo que asumimos que está ahí hasta que no lo esté”, manifestó el viernes el abridor de los Rays para el Juego 1, Drew Rasmussen.

Boone indicó que no ha decidido si incluirá a Giancarlo Stanton, quien no juega desde el 24 de abril debido a distensiones en los músculos de la pantorrilla en ambas piernas. Stanton estuvo activo en la barrida de la Serie de Comodines ante Boston, pero no participó en los juegos, que en ambos casos se convirtieron en palizas.

El zurdo Ryan Weathers, fuera por una distensión del flexor del antebrazo izquierdo desde el 22 de agosto, sigue siendo una posibilidad para el roster.

“Podrían ser 10 lanzadores, podrían ser 11, podrían ser 12”, especuló Boone.

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