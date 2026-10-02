Mancini, ex técnico del Man City, dice que el escándalo financiero "no me preocupa"

Roberto Mancini, el exentrenador del Manchester City y actual seleccionador de Italia, afirmó que no le preocupa verse implicado en el escándalo por infracciones de las normas financieras que envuelve al club inglés, que informó el viernes que apelaba el veredicto.

“No es un problema que me concierna”, señaló Mancini en sus comentarios más recientes sobre el asunto, pese a que pareció reconocer el fin de semana pasado, antes de un partido de la Liga de Naciones en Turquía, que tenía “un contrato doble” como técnico del City entre 2009 y 2013.

Entre la batería de cargos a los que se ha enfrentado el City figura el presunto incumplimiento de proporcionar datos precisos sobre pagos a jugadores y entrenadores entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

En 2018, la revista alemana Der Spiegel publicó pruebas que mostraban que Mancini duplicó su salario base de 1,45 millones de libras (ahora 1,9 millones de dólares) por asesorar a un club en Abu Dabi.

El City ha sido acusado de haber evitado potencialmente el pago de unas 12 millones de libras (16 millones de dólares) en impuesto sobre la renta y cotizaciones a la seguridad social en relación con el salario de Mancini, informó The Telegraph esta semana.

Le preguntaron a Mancini si estaba preocupado por el caso antes del partido de Italia en Francia el viernes.

“No. Ya hablé de ello la otra noche. No es algo que me concierna. Es un problema del City, por desgracia”, manifestó Mancini a última hora del jueves en el Stade de France.

“No es un problema que me concierna”, añadió Mancini, repitiéndose. “Mire, de verdad. Ya lo dije el otro día en Turquía”.

En Turquía, Mancini dijo que “el Manchester City no es culpable y el hecho de tener un contrato doble no es mi problema, sino el suyo, probablemente”.

Mancini condujo al City a sus primeros títulos después de que la familia gobernante de Abu Dabi comprara el club en 2008, al ganar la Copa FA en 2011 y al dirigir al equipo en 2011-12 hacia su primer título de la Premier League en medio siglo.

Lo despidieron días después de una sorprendente derrota ante el Wigan en la final de la Copa FA en 2013.

El City ha defendido su inocencia durante todo el prolongado caso, que alcanzó un hito el martes cuando la Liga Premier publicó un veredicto en el que afirmó que el club era “culpable de todos los cargos relacionados con infracciones graves” de las normas financieras de la competición entre 2009 y 2018.

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