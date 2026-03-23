Los umpires robot llegan a las Grandes Ligas: Así funcionan

Los umpires robot llegarán a las Grandes Ligas este año.

El Sistema Automatizado de Bolas/Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) se introducirá en forma de un sistema de desafíos en el que el umpire humano realiza cada marcación, que puede apelarse ante la computadora. El sistema automarizado se ha probado en las ligas menores desde 2019, con pruebas recientes realizadas en Triple-A desde 2022, en los entrenamientos de primavera de MLB el año pasado y en el Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta.

Esto es lo que hay que saber sobre los umpires robot de Grandes Ligas.

¿Cómo funciona el Sistema Automatizado de Bolas-Strikes?

Los estadios están equipados con cámaras que rastrean cada lanzamiento y determinan si cruzó el plato dentro de la zona de strike. En las primeras pruebas, los umpires usaban audífonos y escuchaban “bola” o “strike”, y luego lo comunicaban a jugadores y aficionados con las señales tradicionales con las manos.

El sistema de desafíos añade un giro. Los umpires humanos cantan cada lanzamiento, pero cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos marcaciones por juego. Los equipos que desperdician sus desafíos obtienen un desafío adicional en cada entrada extra. Un equipo conserva su desafío si tiene éxito, de forma similar a las reglas para los equipos de Grandes Ligas con las revisiones de video, que se usaron por primera vez para decisiones de jonrón en agosto de 2008 y se ampliaron de manera generalizada a muchas decisiones para la temporada 2014.

Solo un bateador, lanzador o receptor puede impugnar una marcación, señalándolo con un toque al casco o a la gorra; y no se permite ayuda desde el dugout. El desafío debe hacerse dentro de dos segundos, y el gráfico del lanzamiento y la zona de strike se muestra en el marcador del estadio y en la señal de transmisión. Luego, el árbitro anuncia el conteo actualizado.

Los desafíos durante los entrenamientos de primavera del año pasado promediaron 13,8 segundos.

¿Cuál es la tecnología?

Un sistema de cámaras Hawk-Eye de seguimiento de postura rastrea los lanzamientos y si están dentro de una zona de strike basada en la estatura de cada bateador, que se mide sin zapatos. A cada jugador se le medirá su zona de strike de 10 de la mañana a mediodía de manera rotativa durante los entrenamientos de primavera —la hora del día se mantiene para conservar la uniformidad, porque la estatura se reduce más tarde en el día. Los datos serán verificados por el Southwest Research Institute. MLB estimó el proceso de calibración en menos de un minuto por jugador.

Mientras que la zona de strike que en realidad marcan los árbitros de Grandes Ligas tiende a tener forma ovalada, la zona de strike del ABS es un rectángulo, como en el reglamento.

Desarrollar un consenso sobre cuál debía ser una zona de strike computarizada fue un problema.

Entonces, ¿cuál es la zona de strike de MLB?

MLB ha cambiado la forma de la zona de strike del ABS varias veces.

Comenzó con un ancho de 19 pulgadas en 2022, y luego lo redujo a 17 pulgadas —igualando el ancho del plato. Estrechar la zona de strike llevó a un aumento en las bases por bolas y solo a pequeños cambios en las tasas de ponches.

La parte superior de la zona de strike fue el 51% de la estatura de un bateador en 2022 y 2023, y luego se elevó a 53,5% en 2024 después de que los lanzadores se quejaron. La parte inferior de la zona de strike ha sido 27% desde 2022, tras haberse fijado inicialmente en 28%. No se toma en cuenta la postura del bateador.

El ABS toma la decisión de bola/strike en el punto medio del plato, a 8 1/2 pulgadas del frente y 8 1/2 pulgadas de la parte trasera. Esto contrasta con la zona del reglamento que marcan los umpires, que dice que la zona es un cubo y que un strike es un lanzamiento que cruza cualquier parte. Los umpires de Grandes Ligas marcan correctamente aproximadamente el 94% de los lanzamientos, según UmpScorecards.

¿Dónde se ha probado el ABS?

El ABS, que utiliza cámaras Hawk-Eye, se ha probado en las ligas menores desde 2019. La liga independiente Atlantic League probó el sistema en su Juego de Estrellas de 2019 y MLB instaló la tecnología para la Arizona Fall League de principales prospectos de ese año. El ABS se probó en ocho de nueve parques de la liga Low-A Southeast League en 2021, y luego subió a Triple-A en 2022.

En Triple-A al inicio de la temporada 2023, la mitad de los juegos usó los robots para las marcaciones de bola/strike y la otra mitad tuvo a un umpire humano tomando decisiones sujetas a apelaciones de los equipos ante el ABS.

MLB cambió Triple-A a un sistema totalmente de desafíos el 26 de junio de 2024, y luego utilizó el sistema de desafíos el año pasado en 13 parques de entrenamientos de primavera que recibieron a 19 equipos, para un total de 288 juegos de exhibición. Los equipos ganaron el 52,2% de sus desafíos de bola/strike (617 de 1.182) desafíos.

En el Juego de Estrellas de Grandes Ligas del año pasado, cuatro de cinco desafíos a las marcaciones del umpire de plato Dan Iassogna fueron exitosos.

¿Qué tan exitosos son los equipos al impugnar?

Las tasas de éxito han rondado el 50% en las menores. En Triple-A la temporada pasada, la tasa de éxito bajó a 49,5% desde 50,6%. Las defensas —por lo general los receptores— han tenido más éxito, ganando el 53,7% de los desafíos en comparación con el 45% de los bateadores. Los desafíos aumentaron a 4,2 desde 3,9 por juego.

En 2024 en Triple-A, solo el 1,6% de los primeros lanzamientos fueron impugnados, pero la cifra aumentó a 3,9% para lanzamientos con dos strikes, 5,2% para lanzamientos con tres bolas y 8,2% para conteos completos.

Los porcentajes de desafíos fueron más altos más tarde en el juego. Mientras que el 1,9% de los lanzamientos fueron impugnados en las primeras tres entradas, el 2,5% se impugnó de la cuarta a la sexta, el 2,8% en la séptima y octava y el 3,6% en la novena.

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