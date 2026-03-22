Justin Champagnie de Wizards y Ajay Mitchell del Thunder, suspendidos tras pelea

El alero de Washington Justin Champagnie y el escolta de Oklahoma City Ajay Mitchell recibieron cada uno una suspensión de un partido por pelear y agravar un altercado en la cancha que se extendió hasta la zona de asientos durante un juego, anunció el domingo la liga.

Ambos fueron suspendidos sin sueldo. El alero del Thunder Jaylin Williams fue multado con 50.000 dólares, mientras que el escolta de Oklahoma City Cason Wallace y el alero de los Wizards Anthony Gill recibieron multas de 35.000 dólares cada uno por sus papeles en el altercado, que ocurrió hacia el final de la primera mitad de la victoria del Thunder por 132-111 el sábado por la noche.

Tras una canasta de Gill, Williams y Champagnie comenzaron a empujarse debajo del aro. Gill y Mitchell se involucraron y la disputa se intensificó rápidamente. Después de una larga revisión por parte de los árbitros, Champagnie, Williams, Mitchell y Wallace fueron expulsados.

Champagnie se perderá el partido el domingo, cuando los Wizards enfrenten a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. La suspensión de Mitchell se cumplirá el lunes, cuando Oklahoma City juegue en Filadelfia.

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