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Timberwolves cortan racha de 18 derrotas en Boston al vencer 102-92 a Celtics

TIMBERWOLVES CELTICS
TIMBERWOLVES CELTICS (AP)

Bones Hyland anotó 23 puntos, Jaden McDaniels tuvo 19 y los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Celtics 102-92 para poner fin a una racha de 18 derrotas consecutivas en Boston.

Ayo Dosunmu sumó 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para Minnesota, y Rudy Gobert capturó 14 rebotes y aportó nueve puntos. La última victoria de los Timberwolves en Boston se remontaba a 2005.

Jaylen Brown lideró a Boston con 29 puntos, Jayson Tatum se sobrepuso a un inicio lento para anotar 16 puntos y añadir 11 rebotes. Derrick White aportó 15 puntos. La derrota cortó la racha de cuatro victorias seguidas de los Celtics y los dejó apenas medio juego por delante de los Knicks de Nueva York en el segundo lugar de la Conferencia Este.

El escolta All-Star de los Timberwolves, Anthony Edwards, quedó fuera por cuarto partido consecutivo debido a una inflamación en la rodilla derecha. El ala-pívot Naz Reid regresó tras ausentarse dos partidos por un esguince en el tobillo derecho y fue ineficaz hasta que anotó ocho de sus 11 puntos durante la racha decisiva de 16-0 de Minnesota a mitad del último cuarto.

Ambos equipos comenzaron fríos desde larga distancia: los Celtics fallaron ocho de sus primeros nueve triples y Minnesota acertó 1 de 7 desde detrás del arco. ___

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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