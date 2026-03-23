Bélgica descarta a Hans Vanaken y Leandro Trossard para amistosos en Estados Unidos

El mediocampista del Club Brugge, Hans Vanaken, y el extremo del Arsenal, Leandro Trossard, quedaron descartados para los próximos partidos amistosos de Bélgica en Estados Unidos, de cara al Mundial.

La federación belga informó el lunes que ambos jugadores arrastran problemas físicos y no se unirán a sus compañeros. El entrenador Rudi Garcia los había convocado el viernes en un grupo de 28 futbolistas.

“Esta decisión les permitirá continuar su rehabilitación en condiciones óptimas”, señaló la federación.

Bélgica se mide con Estados Unidos el 28 de marzo en Atlanta y enfrenta a México tres días después en Chicago.

El Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México comienza en junio.

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