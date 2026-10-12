Los Seahawks sufren pérdidas de balón mientras intentan defender su título

Los Seahawks de Seattle tienen problemas con las pérdidas de balón.

Sam Darnold lanzó dos intercepciones y los Seahawks perdieron dos balones sueltos, incluido uno en la zona de anotación, en la derrota de Seattle por 32-29 ante los 49ers el domingo. En total, los Seahawks han perdido cuatro balones sueltos y sus nueve entregas en total están empatadas en el cuarto lugar entre los equipos de la NFL esta temporada.

“No estamos entrando en pánico ni nada por el estilo. Simplemente estamos haciendo lo que hacemos todos los días. Creo que si nos volvemos más eficientes y más efectivos como ofensiva, eso también va a ayudar a nuestro quarterback. Creo que es cosa de todos. No es solo Sam. Sam lo sabe. No es como si quisiera perder el balón. Tenemos que jugar colectivamente con más eficiencia. Creo que cuando eso sucede, entonces el balón no queda tan en riesgo”, apuntó el entrenador Mike Macdonald.

Darnold completó 18 de 29 pases para 195 yardas y un touchdown, y lanzó las dos intercepciones. Además, fue capturado cinco veces. El quarterback de Seattle ha lanzado cinco intercepciones en tres partidos esta temporada, incluido un par en una derrota por 33-31 en casa de los Commanders de Washington el mes pasado.

“Solo tengo que seguir confiando en mí, confiar en mis pies, confiar en lo que estoy viendo, que es lo que estoy haciendo. Pero sí, tengo que ser mejor cuidando el balón”, reconoció Darnold.

Ambos balones sueltos perdidos el domingo derivaron en touchdowns de San Francisco. En el segundo cuarto, Emanuel Wilson perdió el balón en la yarda 11 de Seattle. Fred Warner lo recuperó y, una jugada después, Christian McCaffrey anotó.

Con 13 segundos por jugarse en la primera mitad, George Holani perdió el balón en la zona de anotación y Gracen Halton lo recuperó para otro touchdown de los Niners.

Los campeones defensores del Super Bowl no tienen mucho tiempo para corregir detalles. Visitan a los Broncos de Denver (3-2) el jueves por la noche.

“Tenemos un grupo duro, unido, grandioso. Tenemos la capacidad de ser un equipo de fútbol americano realmente bueno, pero ahora mismo no estamos haciendo las cosas para convertirnos en un gran equipo, así que vamos a hacer esas cosas; vamos a atravesarlo, vamos a atacarlo y a encontrar maneras de mejorar, y vamos a hacerlo rápido porque jugamos muy pronto”, señaló Macdonald.

Qué está funcionando

Jaxon Smith-Njigba todavía lidera la liga en yardas totales por recepción (583), así como en recepciones de touchdown (7). Está promediando 116,6 yardas por recepción por partido.

Aunque dejó caer un balón poco habitual en un pase largo de Darnold al final del partido contra los Niners, Smith-Njigba atrapó cinco pases para 102 yardas.

Qué necesita ayuda

Los problemas del juego terrestre continúan para los Seahawks. Tuvieron apenas 89 yardas por tierra contra los Niners, con un promedio de solo 3,4 yardas por acarreo. La más larga fue una carrera de 16 yardas de Smith-Njigba. En general, los Seahawks promedian 106 yardas por tierra por partido, ubicándose en el 17mo lugar entre los equipos de la NFL. ___

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