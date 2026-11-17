Patrick Mahomes fue la estrella indiscutible en la victoria del domingo de los Chiefs en Atlanta, tal como lo es la mayoría de las semanas para Kansas City.

Pero no hubiera brillando tanto en la paliza 35-13 —en la que Mahomes lanzó para 348 yardas y cinco touchdowns— de no ser por su clase de novatos, que apunta a convertirse en una de las mejores en la historia de la franquicia.

Emmett Johnson suplió como corredor al lesionado Kenneth Walker y corrió para 101 yardas, además de atrapar seis pases para 70 yardas y dos anotaciones. Cyrus Allen logró la primera recepción de touchdown de su carrera. El tackle izquierdo Kahlil Benson volvió a hacer que todos se olvidaran por completo de Josh Simmons, quien está en la reserva de lesionados. Y, tras ser ascendido desde el equipo de prácticas, Jacob De Jesus cumplió con una buena labor devolviendo patadas de salida.

Luego estuvo el lado defensivo del balón, donde la selección de primera ronda Mansoor Delane tuvo un par de desvíos, los profundos Jadon Canady y Xavier Nwankpa realizaron algunas buenas jugadas, y R Mason Thomas estuvo presionando al quarterback.

Contando a los suplentes Diego Pounds y Bryson Eason, los Chiefs tuvieron a 10 novatos activos para el día del partido.

Los Chiefs necesitaban reajustarse debido a que su plantel comenzaba a verse avejentado tras la decepcionante campaña anterior de 6-11. Y hasta ahora, no solo parece que el gerente general Brett Veach acertó con cada selección —Peter Woods, elegido en la segunda ronda, estuvo inactivo el domingo por lesión, y Garrett Nussmeier, seleccionado en la séptima ronda, es un quarterback en desarrollo—, sino que sus novatos no reclutados están teniendo un gran impacto.

Los Chiefs han necesitado a sus novatos en medio de una ola de lesiones en posiciones importantes. Benson ha rendido bien en lugar de Simmons, Johnson fue figura en lugar de Walker y Allen ha sido útil después de que el receptor abierto Tyquan Thornton ingresó a la reserva de lesionados.

Qué funciona

Walker y Johnson le han dado algo de equilibrio a la ofensiva de los Chiefs esta temporada, obligando a las defensas a abandonar las coberturas profundas tipo “shell” que habían mantenido a Mahomes bajo control durante gran parte de las dos últimas temporadas. El domingo pudo lanzar profundo contra los Falcons, conectando con Allen para una recepción de touchdown de 39 yardas y con Armstrong en un envío de 43 yardas.

Necesita ayuda

El preparador físico de los Chiefs, Rick Burkholder, y su personal. Es decir, les vendría bien una mano por estos días. Woods y el tackle derecho Jaylon Moore se perdieron el partido en Atlanta por lesiones. El ala cerrada Jared Wiley se perderá el resto del año por una fractura de tobillo. El guardia izquierdo Trey Smith comenzará la semana en el protocolo de conmoción cerebral. El ala cerrada Travis Kelce ha estado lidiando con lesiones en la pantorrilla y el tobillo. El centro Creed Humphrey recibió un golpe en el ojo durante el partido. Y Delane se perdió algunas jugadas después de caer sobre la espalda y parecer agravar un hombro que ya le venía dando problemas.

El problema no es solo que las lesiones se estén acumulando. También es que no tendrán mucho tiempo para recuperarse debido a que ya tuvieron su semana de descanso y, después del partido de este domingo contra Arizona, viajan a Buffalo para la noche de Acción de Gracias, y una semana después tendrán que viajar a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers el jueves por la noche.

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