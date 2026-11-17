A Jaxon Smith-Njigba le bastó un cuarto para recordarles a todos por qué está armando una de las temporadas de recepciones más notables en la historia de la NFL.

Al descanso de la victoria de Seattle el domingo por 21-13 sobre los Raiders de Las Vegas, tenía una recepción para 11 yardas, mientras que otras dos posibles recepciones quedaron anuladas por castigos. Fue hasta el tercer cuarto, con Seattle abajo 10-7, cuando empezó a carburar.

En la primera serie ofensiva de los Seahawks en la reanudación, Drew Lock conectó con Smith-Njigba dos veces para 53 yardas, preparando el primer touchdown del novato Jadarian Price en una carrera de 12 yardas. Los Seahawks no volvieron a estar abajo en el marcador.

“Es una bestia”, comentó el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, sobre su receptor All-Pro.

Smith-Njigba ha sido una fuerza constante para Seattle esta temporada, aportando el 52% de las yardas por recepción del equipo y ayudando a mantenerlos competitivos.

Del otro lado del balón, los Seahawks tienen muchas opciones para generar jugadas que cambien el partido. Las Vegas ganaba 10-7 cuando Macdonald envió al esquinero Devon Witherspoon en un blitz y éste capturó al novato de los Raiders Fernando Mendoza.

“En retrospectiva, probablemente”, manifestó Macdonald sobre si esa jugada cambió el impulso. “Creo que sólo estamos tratando de cazar una jugada positiva para nosotros y él tiene un gran instinto para esa presión”.

La capacidad de Smith-Njigba para hacer jugadas incluso cuando las cosas no salen según lo planeado quedó en evidencia en el tercer cuarto.

Ante tercera y 3 desde la yarda 29 de Seattle, Smith-Njigba resbaló al salir de su corte, lo que obligó a Lock a extender la jugada con las piernas. En lugar de abandonar la ruta, Smith-Njigba se las arregló para quedar libre campo abajo, y Lock lo encontró para un touchdown de 71 yardas.

Smith-Njigba terminó con ocho recepciones para 171 yardas y el touchdown. Estableció un récord de la franquicia de los Seahawks para un cuarto con sus 144 yardas por recepción en el tercero.

“Nada me sorprende”, dijo Witherspoon.

Smith-Njigba suma 79 recepciones para 1.207 yardas y 10 touchdowns con siete partidos por disputar. Ningún otro receptor de la NFL ha alcanzado las 1.000 yardas por recepción esta temporada. El más cercano es CeeDee Lamb, de Dallas, con 976 yardas.

Smith-Njigba se unió recientemente a los miembros del Salón de la Fama Elroy “Crazylegs” Hirsch y Randy Moss como los únicos receptores con al menos 100 yardas y una recepción de touchdown en siete de los primeros 10 partidos de su equipo en una temporada.

“Se lo digo a la gente todo el tiempo: he estado viendo a Jax desde la preparatoria, así que, lo que está haciendo, no me sorprende para nada”, señaló el liniero defensivo Byron Murphy II. “Lo ha estado haciendo. Verlo hacerlo a este nivel es una locura, aún más loco. Pero me enciende todo el tiempo”.

Lock ha sido un suplente confiable para Seattle esta temporada, con marca de 3-0 como titular mientras reemplazaba a Sam Darnold, quien se ha perdido tiempo por múltiples lesiones.

Completó 14 de 17 pases para 240 yardas y dos touchdowns el domingo, aunque también perdió dos balones sueltos.

Los Seahawks llegan a su semana de descanso con marca de 6-4, en la pelea por el séptimo puesto de playoffs de la NFC.

Qué funciona

La ofensiva de Seattle convirtió 7 de 12 oportunidades en tercera oportunidad, incluidas cinco de ocho en la segunda mitad y los cuatro intentos en el cuarto periodo. Ambos pases de touchdown de Lock llegaron en tercera oportunidad.

Qué necesita ayuda

Pérdidas de balón. Los dos balones sueltos de Lock fueron sus primeras dos entregas de balón como titular esta temporada. Su balón suelto en la primera serie ofensiva derivó en el único touchdown de los Raiders. Su segunda pérdida evitó que Seattle sentenciara el partido y le dio a Las Vegas esperanza de una remontada tardía.

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