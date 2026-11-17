Grizzlies vencen 136-120 a los Wizards, que sufren su octava derrota consecutiva
El novato Cameron Boozer anotó un máximo de la temporada de 29 puntos en un duelo con la primera selección del draft AJ Dybantsa, de Washington, y los Grizzlies de Memphis remontaron una desventaja de 12 unidades para ganar el lunes por 136-120 y propinarles a los Wizards su octava derrota consecutiva.
Los Grizzlies, que jugaron sin su máximo anotador Ty Jerome por una molestia en la cadera derecha, perdían 69-57 en los últimos segundos de la primera mitad, pero tomaron el control al superar a los Wizards 42-18 en el tercer cuarto. Boozer, la selección número 3 del draft tras una temporada destacada en Duke, atinó 7 de 13 en triples, incluidos dos durante una racha de 10-0 que empató el partido 73-73.
Zach Edey sumó 23 tantos y 10 rebotes para los Grizzlies, que han ganado cuatro de cinco y mejoraron a 7-0 como visitantes. Javon Small aportó 12 puntos y 12 asistencias.
Dybantsa igualó su máximo de la temporada con 21 puntos.
Washington no gana desde que venció a Orlando el 2 de noviembre para ponerse 4-3, y la mala racha ha generado preguntas sobre el futuro del entrenador Brian Keefe. Tras una reconstrucción de varios años, los Wizards esperaban competir esta temporada con los veteranos Anthony Davis y Trae Young jugando junto a Dybantsa.
Davis lideró a los Wizards con 23 puntos. Young, que se quedó sin anotar por primera vez en su carrera en la derrota del domingo por la noche 147-119 ante Houston, tuvo 13 unidades firmando 3 de 10 tiros de campo y 12 asistencias.
___
Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP
Bookmark popover
Removed from bookmarks