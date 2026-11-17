El novato Cameron Boozer anotó un máximo de la temporada de 29 puntos en un duelo con la primera selección del draft AJ Dybantsa, de Washington, y los Grizzlies de Memphis remontaron una desventaja de 12 unidades para ganar el lunes por 136-120 y propinarles a los Wizards su octava derrota consecutiva.

Los Grizzlies, que jugaron sin su máximo anotador Ty Jerome por una molestia en la cadera derecha, perdían 69-57 en los últimos segundos de la primera mitad, pero tomaron el control al superar a los Wizards 42-18 en el tercer cuarto. Boozer, la selección número 3 del draft tras una temporada destacada en Duke, atinó 7 de 13 en triples, incluidos dos durante una racha de 10-0 que empató el partido 73-73.

Zach Edey sumó 23 tantos y 10 rebotes para los Grizzlies, que han ganado cuatro de cinco y mejoraron a 7-0 como visitantes. Javon Small aportó 12 puntos y 12 asistencias.

Dybantsa igualó su máximo de la temporada con 21 puntos.

Washington no gana desde que venció a Orlando el 2 de noviembre para ponerse 4-3, y la mala racha ha generado preguntas sobre el futuro del entrenador Brian Keefe. Tras una reconstrucción de varios años, los Wizards esperaban competir esta temporada con los veteranos Anthony Davis y Trae Young jugando junto a Dybantsa.

Davis lideró a los Wizards con 23 puntos. Young, que se quedó sin anotar por primera vez en su carrera en la derrota del domingo por la noche 147-119 ante Houston, tuvo 13 unidades firmando 3 de 10 tiros de campo y 12 asistencias.

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