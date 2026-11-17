Brock Purdy y los 49ers de San Francisco nunca se habían visto tan explosivos como lo hicieron ante unos Cowboys de Dallas superados.

Los Niners acumularon 584 yardas, su mayor cifra en un partido en 14 años; lograron tres touchdowns desde la línea de golpeo de al menos 65 yardas y tuvieron seis series de anotación de más de 65 yardas en una victoria 46-40 sobre los Cowboys el domingo, que los mantuvo en la cima de la clasificación de la NFC.

“Creo que podemos ser tan buenos como nos lo permitamos. Mientras ejecutemos, jugamos juntos. Tenemos que reducir los castigos y dejar de dispararnos en el pie. Pero cuando ejecutamos, creo que para nosotros el límite es el cielo”, aseguró Trent Williams, tackle izquierdo.

Los 49ers (8-1) están entre los dos mejores de la NFL esta temporada en puntos por partido (31,2), yardas por jugada (6,66) y tasa de éxito (59,4%) gracias al sólido desempeño de Purdy, la selección de jugadas de Kyle Shanahan y un plantel profundo de creadores de jugadas que ha resistido varias lesiones.

Pero ahora podrían enfrentar su prueba más dura esta semana ante una defensa de los Vikings de Minnesota que figura entre las dos mejores en todas esas categorías y viene de vencer a Green Bay con ocho capturas y cuatro balones recuperados.

Shanahan sabe que deben ser mejores pese a los números llamativos del domingo, que, según él, se vieron algo inflados por los tres touchdowns largos que representaron 210 de las yardas totales del equipo. A Shanahan le molestaron dos castigos antes de centrar el balón y las cinco capturas permitidas, algo que podría ser más difícil de superar esta semana.

“Si miras las estadísticas, el marcador y todo, parece que la ofensiva jugó uno de sus mejores partidos de la historia. Pero yo no lo sentí así en absoluto. Creo que tuvimos tres jugadas grandes que fueron realmente buenas por parte de todos nuestros muchachos. Pero pienso que si quitas esas tres jugadas, hay muchas cosas que podríamos haber corregido y hecho mejor en la ofensiva”, comentó Shanahan.

Qué funciona

Purdy como corredor improvisado. La capacidad de Purdy para escapar y convertir jugadas rotas en grandes ganancias ha sido una parte importante del éxito de San Francisco. Nunca fue tan evidente como el domingo. Tuvo 135 yardas en pases después de escapadas, según NextGen Stats, incluida una de 74 yardas a Christian McCaffrey que le dio a los 49ers la ventaja definitiva al final del segundo cuarto. Esas 135 yardas de pase tras escapadas empataron con Patrick Mahomes y Josh Allen como la mayor cifra en un partido desde 2018.

Qué necesita ayuda

Presión al pasador. Tras encadenar dos partidos seguidos sin capturas, los 49ers volvieron a tener problemas para llegar a Dak Prescott, incluso con Nick Bosa sano y la incorporación de DeForest Buckner. La única captura de San Francisco llegó tarde en el cuarto periodo, cuando Prescott salió corriendo y se fue fuera de banda sin ganancia, lo que derivó en una captura oficial. ___

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