Los Rockets tienen nueva estrella con Durant mientras Flagg se une a Wembanyama en División Suroeste

Kevin Durant está de regreso en Texas, Victor Wembanyama ha vuelto después de una importante cirugía de hombro y los Mavericks de Dallas no dicen cuándo podría regresar Kyrie Irving de una lesión en la rodilla para unirse a Anthony Davis y a la primera selección del draft Cooper Flagg.

Los Rockets de Houston, campeones defensores de la División Suroeste, incorporaron a Durant —una estrella de un sólo año para los Longhorns de Texas hace casi dos décadas— en un canje de gran magnitud con Phoenix, poco después de perder ante Golden State en la primera ronda de los playoffs como el segundo preclasificado en la Conferencia Oeste.

Wembanyama se perdió la mayor parte de la segunda mitad de su segunda temporada con los Spurs de San Antonio después de que se le diagnosticó una trombosis venosa profunda, condición de coágulos sanguíneos que es potencialmente mortal. La cirugía fue el camino elegido a fin de regresar a la cancha para el astro francés de 21 años, quien aparece ahora en las listas con una altura de 2,23 metros en lugar de 2,20.

Los Mavericks inician su primera temporada completa sin Luka Doncic después de convertir una probabilidad del 1,8% de ganar la lotería del draft y obtener a Flagg, una maravilla de un año en Duke 14 años después de que Irving siguió exactamente el mismo camino hacia la NBA.

Dallas cayó en el minitorneo de repechaje un año después de llegar a las Finales de la NBA. Perdió a Davis por casi dos meses cuando se lesionó en el debut. Una semana antes, el jugador elegido 10 veces al Juego de Estrellas, fue parte del criticado intercambio que envió a Doncic a los Lakers de Los Ángeles.

Irving se perdió el resto de la temporada cuando se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo a principios de marzo.

Durant no ganó un partido de playoffs en más de dos temporadas con los Suns, quienes decidieron un reinicio importante en un acuerdo que les redituó al número dos del draft de 2021, Jalen Green, y una gran cantidad de selecciones.

Ahora, el cuatro veces campeón anotador de la liga se une a un equipo que busca su primera victoria en una serie de playoffs desde 2020. Es la quinta parada para el 15 veces All-Star desde que dejó a los Longhorns para ser el número dos del draft en 2007.

El susto de salud de Wembanyama le dio un nuevo aprecio por la vida. Pasó parte del receso entre temporadas visitando la NASA en Houston y entrenando con monjes en China. Añadió algo de masa a su estructura única y delgada. Figura en las listas con un peso de 108 kilogramos.

"Este es mi mejor verano hasta ahora", dijo Wembanyama. "Puedo decir que el progreso es simplemente increíble. Me siento mejor, me veo más fuerte y la báscula dice que peso más. Así que todo es una luz verde".

Parece poco probable que Irving juegue antes de que el calendario cambie a 2026, y Davis usará gafas protectoras por el resto de su carrera después de una cirugía en el receso para reparar una retina desprendida.

Si Davis, de 32 años, puede evitar una tendencia a las lesiones a largo plazo y Flagg cumple con las expectativas que ayudaron a calmar los sentimientos heridos de muchos fanáticos de los Mavs por el canje, Dallas podría trazar un futuro prometedor rápidamente después de que muchos pensaron que lo habían echado a la basura al intercambiar a una superestrella de 25 años en su mejor momento.

Aquí hay un vistazo a cada equipo de la División Suroeste en un orden de finalización que pronostica la AP:

Houston

Una lesión de rodilla que terminó la temporada de Fred VanVleet justo antes del campamento atenuó las esperanzas de título de los Rockets y los dejó buscando respuestas en la posición de base. Podrían usar diferentes configuraciones de alineación con VanVleet fuera, incluyendo mover a Amen Thompson, alero de 1,98 metros, a la posición de base para formar un quinteto inicial grande que incluiría a Durant y al pívot Alperen Sengun, ambos de 2,11 metros, junto con los delanteros Jabari Smith Jr. (2,08 m) y Tari Eason (2,03 m). Incluso con esta alineación, Houston necesita que el base Reed Sheppard, la tercera selección del draft de 2024, dé un paso adelante para compensar la pérdida de VanVleet después de que el destacado exjugador de Kentucky apareciera esporádicamente la temporada pasada.

Dallas

Flagg fue el jugador del año en el baloncesto masculino colegial, de acuerdo con The Associated Press, tras conducir a los Blue Devils a la ronda de Final Four. Se une a un equipo con dos selecciones número uno ganadoras de títulos: Irving y Davis, junto con Klay Thompson, cuatro veces campeón con los Warriors. "No podrías pedir una mejor situación", dijo el entrenador Jason Kidd, un base del Salón de la Fama que ganó un título como jugador con los Mavericks en 2011. "Cuando hablas de sabiduría, tienes a bastantes personas que han estado en ese asiento como entrenadores o como jugadores. No le estamos pidiendo que lleve el peso de los Mavericks. Le estamos pidiendo que sea Cooper Flagg. Y eso es bastante especial".

San Antonio

Wembanyama lideró la NBA con 176 bloqueos la temporada pasada a pesar de estar limitado a 46 partidos por el problema del hombro, y la defensa es una clara prioridad incluso cuando el equipo mejoró en la ofensiva. "Esto no es negociable", dijo Wembanyama. "No es algo que no puedas hacer. Si quieres ser parte de nuestro equipo y vamos a responsabilizarnos mutuamente, sabemos que el entrenador nos va a responsabilizar, tu estatus es la defensa y eso no es negociable". Los Spurs casi ganaron la lotería nuevamente dos años después de conseguir a Wembanyama, conformándose con el guardia de Rutgers Dylan Harper con la selección número dos. El entrenador Mitch Johnson inicia su primera temporada completa después de reemplazar a Gregg Popovich. El cinco veces campeón de la NBA se trasladó a la gerencia después de alejarse por un derrame cerebral cuando habían transcurrido cinco encuentros en la temporada pasada.

Memphis

Memphis dependerá del tándem de los dos veces All-Stars Ja Morant y Jaren Jackson Jr. rodeados de una mezcla de nuevos compañeros de equipo. Morant y Jackson han sido el núcleo durante años. La gerencia intercambió al tercer miembro de ese grupo, enviando a Desmond Bane a Orlando en junio. Los Grizzlies necesitarán capear el inicio de la temporada mientras los jugadores clave se recuperan de dolencias en el receso entre campañas. Eso incluye a Jackson y al pívot de 2,24 metros Zach Edey, quien se sometió a una cirugía de estabilización de tobillo en junio. El entrenador Tuomas Iisalo ya no tiene la etiqueta de "interino". Fue el reemplazo cuando Taylor Jenkins fue despedido al final de su sexta temporada.

Nueva Orleans

Mucho dependerá de si el ala-pívot estelar Zion Williamson, a menudo lesionado, puede mantenerse en la alineación. Joe Dumars, el nuevo vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto del club, decidió redoblar la apuesta por Williamson como jugador franquicia mientras intenta dar la vuelta a un equipo que tuvo un récord de 21-61 la temporada pasada. Dumars, un campeón de la NBA como jugador y gerente general en Detroit, quiere que Williamson asuma más responsabilidad como líder. Las adiciones de Dumars para esta campaña incluyen a dos jugadores que ganaron campeonatos con Golden State, el base Jordan Poole y el pívot Kevon Looney. Nueva Orleans reclutó al base de Oklahoma Jeremiah Fears con la selección número siete.

Los escritores de deportes de AP Brett Martel, Kristie Rieken y Teresa M. Walker contribuyeron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.