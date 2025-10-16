Jaguars y Rams llevan su espectáculo defensivo a Londres con mucho en juego

Los Jaguars han irrumpido en la escena de la NFL esta campaña de la mano del entrenador debutante Liam Coen, una feroz defensiva, sólidos fundamentos y una capacidad para ganar partidos apretados que ha eludido a la franquicia durante años.

Se puede decir que Coen tuvo un buen maestro.

Coen es el más reciente asistente del entrenador en jefe de los Rams Sean McVay que ha obtenido un puesto como estratega en otro equipo. Y le ha sacado provecho. Ahora, es su turno de demostrarle a su maestro qué tan lejos ha llegado. Y no hablamos de cruzar el Atlántico para el duelo del domingo en el mítico Wembley.

Jacksonville (4-2) tiene triunfos inesperados esta campaña ante Houston, San Francisco y Kansas City, todos por siete puntos o menos y dos con anotaciones en el último minuto. Pero ante un viejo conocido la historia podría ser distinta.

Coen, el quarterback Trevor Lawrence y el resto de un inconsistente ataque de los Jaguars tendrán enfrente a la tercera mejor defensiva de la NFL, una unidad que no ha concedido más de 20 puntos en ninguno de sus cuatro triunfos de esta campaña y que presume como ancla a Bryon Young y sus 7,5 sacks.

Pero no todo luce a favor de los Rams (4-2). Por una parte, el estelar receptor Puka Nacua (54 recepciones para 616 yardas) está en duda por una lesión de tobillo. Por el otro, Stafford tiene una marca de apenas 1- 1 en dos visitas previas a Wembley.

Y después está el factor Coen.

Coen fue coordinador ofensivo de Los Rams durante la peor temporada de McVay en Los Ángeles. Fue un 2002 para el olvido con registro de 5-12, en el que terminaron como el ataque menos productivo en yardas y en el que Stafford terminó con apenas nueve inicios debido a las lesiones.

Antes de asumir el control de la ofensiva, Coen fue entrenador de receptores y quarterbacks de los Rams por tres campañas y conoce los conceptos y filosofía de McVay a la perfección. Son recursos invaluables que compartir con una defensiva que es segunda en la liga en robos de balón.

El Salvaje Este

En una de las divisiones más impredecibles de toda la NFL, sólo hay una cosa segura en el Este de la Conferencia Nacional: nada es lo que parece. No es de extrañar, entonces, que nadie haya repetido como campeón en el sector desde Filadelfia en 2010.

Cada uno de los cuatro protagonistas ostenta triunfos inesperados —ninguno más grande que el de los Giants sobre Filadelfia hace una semana —, derrotas inverosímiles como la de Dallas ante Carolina el domingo pasado o enormes cuestionamientos en alguna de sus áreas. ¿Verdad, ataque de los Eagles y defensiva de los Cowboys?

Esta semana Cowboys (2-3-1) y Commanders (3-3) miden fuerzas con un enorme signo de interrogación sobre sus cabezas. Dallas llega al encuentro con la segunda peor defensiva de la NFL, que ha permitido al menos 30 unidades en cuatro de seis partidos este año. Por su parte, Washington ya ha perdido cuatro balones sueltos en comparación con los siete que tuvo en todo 2024.

El ganador debería quedar en buena posición para competir en la división. En tanto, los Eagles buscan resolver sus problemas ofensivos, anotar más de 17 puntos por primera vez en tres partidos y poner fin a una racha de dos derrotas cuando visiten a unos Vikings que no han concedido más de 24 unidades en un encuentro esta campaña.

CALENDARIO

La séptima semana de campaña regular inicia el jueves por la noche, cuando los Steelers (4-1) viajen a Cincinnati (2-4). Los Bengals acumulan cuatro derrotas en fila. Aaron Rodgers, de 41 años, y Joe Flacco, de 40, serán apenas la segunda dupla de pasadores titulares cuarentones que se enfrenten en temporada regular en la historia de la NFL y la primera desde Drew Brees y Tom Brady en 2020.

La jornada continúa el domingo. A primera hora, Rams (4-2) y Jacksonville (4-2) miden fuerzas en Londres. Más tarde: Saints (1-5) en Chicago (3-2); Dolphins (1-5) en Cleveland (1-5); Raiders (2-4) en Kansas City (3-3); Eagles (4-2) en Minnesota (3-2); Panthers (3-3) en NY Jets (0-6); Patriots (4-2) en Tennessee (1-5); Giants (2-4) en Denver (4-2); Colts (5-1) en LA Chargers (4-2); Packers (3-1-1) en Arizona (2-4); Commanders (3-3) en Dallas (2-3-1); y Falcons (3-2) en San Francisco (4-2).

La acción concluye con una doble cartelera en lunes por la noche. Primero, los Buccaneers (5-1) visitan Detroit (4-2). En su triunfo de 20-16 de la semana dos de la campaña anterior, Tampa Bay fue el único equipo en limitar a los Lions a menos de 20 unidades en todo 2024.

Más noche, los Texans (2-3) viajan a Seattle (4-2). Houston tiene marca de 0-3 esta campaña contra equipos con registro positivo. Las únicas dos derrotas de los Seahawks esta temporada han sido como locales y por un total de siete puntos.

Bills (4-2) y Ravens (1-5), tienen semana de descanso.

