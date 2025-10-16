Glasnow y Ohtani buscarán seguir la racha en que abridores de Dodgers dominan a Cerveceros

Dave Roberts encontró cómo enfrentar el problema de los inestables relevistas de los Dodgers de Los Ángeles. Apenas los usa.

Los campeones defensores de la Serie Mundial confiaron en sus abridores para tomar una ventaja dominante de 2-0 contra los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al mejor de siete.

El dos veces ganador del Premio Cy Young, Blake Snell, lanzó ocho entradas sin permitir carreras y logró diez ponches antes de que el novato Roki Sasaki y Blake Treinen contuvieran un tardío intento de remontada de los Cerveceros al cerrar el primer encuentro.

Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo de tres hits, el primero en postemporada por un lanzador de los Dodgers desde que el dominicano José Lima lo hizo con cinco imparables en la serie divisional de la Liga Nacional de 2004 contra San Luis en el segundo juego.

"Aceptaré tantos como podamos conseguir. Están haciendo su parte atacando, siendo eficientes y poniéndose en posición de lograrlo", dijo sonriente Roberts cuando se le preguntó cuántos juegos completos puede buscar su equipo.

Snell y Yamamoto permitieron un total de una carrera en cuatro hits a lo largo de 17 de las 18 entradas en Milwaukee.

Ahora, aquí vienen Tyler Glasnow y Shohei Ohtani.

Glasnow comenzará el tercer encuentro en el Dodger Stadium este jueves. Ohtani está programado para el cuarto el viernes.

La rotación de los Dodgers tuvo problemas al principio de la temporada con lesiones y rachas adversas, pero ahora está funcionando.

"Es el momento perfecto. El ambiente en el vestuario es realmente bueno. Todos se sienten genial. Es un buen momento para calentarse, sin duda", comentó Glasnow el miércoles.

Glasnow permitió dos indiscutibles en seis entradas sin carreras en el cuarto juego de la divisional contra Filadelfia, cuando los Dodgers terminaron la serie al mejor de cinco.

Los Dodgers han manejado cuidadosamente las entradas de Ohtani esta campaña, su primera lanzando desde que se sometió a una segunda cirugía de codo en diciembre de 2023 cuando estaba con los Angelinos de Los Ángeles. El derecho lanzó dos veces hasta la séptima entrada en la temporada regular.

“La marca del centenar no es como un techo en lanzamientos”, enfatizó Roberts. "Sí, creo que depende de cómo esté trabajando. Ha esperado este momento, y creo que con el descanso que ha tenido para ese juego, estará listo".

Ohtani quedó impresionado con Snell y Yamamoto, que brindaron labores prolongadas en sus salidas. Está ansioso por hacer lo mismo.

"Eso sería genial. Pero mi prioridad es asegurarme de que no permita carreras sin importar qué pase y asegurarme de que seamos el equipo que anota primero", indicó el astro japonés.

Los Cerveceros han perdido sus últimos nueve juegos de playoffs como visitantes desde 2018 y necesitarán ganar al menos dos de los próximos tres duelos en Los Ángeles para forzar a que la serie regrese a Wisconsin. Barrieron una serie de tres juegos en el Dodger Stadium en julio.

Milwaukee aún no había anunciado a su abridor para el tercer duelo. El manager Pat Murphy dijo que los planes de pitcheo estaban "en construcción". El zurdo colombiano José Quintana espera ver acción, ya sea que comience o que se use un abridor antes que él.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes