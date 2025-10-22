Los momentos imperdibles de la histórica carrera de Shohei Ohtani hasta ahora

Shohei Ohtani sigue encontrando maneras de superarse a sí mismo. La superestrella del béisbol ha asombrado con su bate y su brazo desde sus días en Japón hasta unirse a los Dodgers de Los Ángeles con el que fue el contrato más grande en el deporte profesional de América del Norte.

Ohtani y los Dodgers afrontan una Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto con la oportunidad de convertirse en el primer equipo en 25 años en conquistar campeonatos consecutivos.

Eso prepara el escenario para potencialmente más hazañas asombrosas por parte de un jugador que los peloteros rivales, los mánagers y los fanáticos no pueden evitar admirarle al mismo tiempo que tratan de encontrar nuevas formas de describir sus talentos.

“Está cambiando la forma en que se juega el béisbol en este momento”, dijo el mánager de Toronto, John Schneider. "Bastante increíble".

Este es una mirada a algunos de los momentos más destacados de la carrera de Ohtani.

A través del techo en el Domo de Tokio

A los 22 años, Ohtani mostró su poder en el torneo de la Confederación Mundial de Béisbol en 2016, conectando una pelota a través del techo del Domo de Tokio ante Holanda. Si el techo no hubiera detenido el batazo de Ohtani, la pelota estaba en camino de viajar más de 160 metros, según informes de los medios.

Permiso para hacerlo todo — y cumple

El 4 de abril de 2021, Ohtani lanzó y bateó en el mismo juego por primera vez. Comenzó en el montículo para los Angelinos de Los Ángeles contra los Medias Blancas de Chicago. En la primera entrada, lanzó a 100 mph en el montículo y conectó un jonrón a una recta de 100 mph en su primer turno al bate, convirtiéndose en el único jugador en la era de Statcast en lanzar una bola a 100 mph y batear una bola lanzada a esa velocidad en el mismo juego.

Mano a mano contra Mike Trout para terminar el Clásico Mundial

Ohtani ponchó a Mike Trout, su compañero de equipo de los Angelinos, para sentenciar la victoria 3-2 para Japón sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami el 21 de marzo de 2023.

En cuenta de 3-2, Trout hizo swing al sweeper de 87 mph de Ohtani y abanicó para el último out. Ohtani levantó ambos brazos antes de lanzar su guante y gorra y ser rodeado por sus compañeros de equipo. Trout se retiró cabizbajo. Los dos pronto regresaron al entrenamiento de primavera como compañeros de equipo nuevamente.

Un juego completo y dos jonrones en una doble cartelera

Ohtani permitió un hit y ponchó a ocho en su primer juego completo en MLB el 27 de julio de 2023. Ls Angelinos vencieron 6-0 a los Tigres de Detroit.

La leyenda de Ohtani creció en el segundo juego en Detroit. Conectó dos jonrones en la victoria 11-4, convirtiéndose en el segundo lanzador desde 1900 en permitir un hit o menos durante un juego completo y conectar dos jonrones el mismo día.

Fundador del club 50/50 del béisbol

Nada como crear un club y convertirse en su primer y hasta ahora único miembro.

En una actuación alucinante, Ohtani robó dos bases y se fue de 6-6 con tres jonrones y 10 carreras impulsadas para convertirse en el primer jugador en conectar 50 o más jonrones y robar 50 o más bases en una sola temporada de MLB.

Ese juego en Miami el 19 de septiembre de 2024, ocurrió mientras Ohtani se recuperaba de una segunda cirugía de codo para poder regresar al montículo esta temporada.

Ohtani gana su primer título de la Serie Mundial en 2024

Atrap´p su primer campeonato de la Serie Mundial en la primera temporada de su contrato de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers. Nunca llegó a los playoffs en sus primeras seis temporadas con los Angelinos.

Los Dodgers ganaron la serie 4-1 sobre los Yankees de Nueva York el 31 de octubre de 2024.

Ese Clásico de Otoño no fue el mejor momento de Ohtani. Apenas dio dos hits en 19 turnos y se lesionó el hombro izquierdo en el segundo partidos. Pero los Dodgers no habrían ganado su octavo título de la Serie Mundial sin sus contribuciones a lo largo de la temporada. Ohtani obtuvo su tercer premio MVP y el primero en la Liga Nacional.

3 jonrones, 10 ponches y un espectáculo de postemporada para la historia

Ohtani sorprendió con una actuación de tres jonrones y 10 ponches al ayudar a los Dodgers a completar una barrida de cuatro juegos sobre los Cerveceros de Milwaukee y asegurar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2025. Por supuesto, se llevó los honores de MVP de esa serie.

Ohtani había estado en una mala racha durante las dos primeras rondas de los playoffs y los primeros tres juegos de la serie por el título del circuito.

Pero despertó de gran manera, con un espectáculo de poder que incluyó un batazo de 469 pies —su segundo del juego— que salió del Dodger Stadium. También lanzó seis entradas sin permitir carreras en su primera apertura en casi dos semanas.

Luego, un sonriente Ohtani instó a los fanáticos de los Dodgers de todo el mundo a "disfrutar de un buen sake" en celebración.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes