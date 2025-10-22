Thunder celebran ceremonia de anillos en victoria en doble prórroga ante Rockets y Durant

Los fanáticos del Thunder obtuvieron todo lo que querían el martes: una ceremonia de anillos, la revelación del banner de campeón y una victoria sobre los Rockets de Houston y el exastro de Oklahoma City, Kevin Durant.

Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP, encestó dos tiros libres con 2,3 segundos restantes en la segunda prórroga para que el Thunder ganara 125-124. El campeón anotador de la temporada pasada tenía solo cinco puntos al medio tiempo, pero terminó con 35.

Durant cometió una falta sobre Gilgeous-Alexander con los Rockets liderando 124-123 en el segundo tiempo extra y la multitud aplaudió con entusiasmo cuando Durant salió del juego con su sexta falta personal. Gilgeous-Alexander encestó ambos tiros libres para los puntos decisivos. Jabari Smith Jr. de Houston falló un tiro de 19 pies cuando el tiempo expiró, y el Thunder sobrevivió en el partido inaugural de la temporada.

Los fanáticos del Thunder aún no han perdonado a Durant, quien dejó al Thunder para unirse a los Warriors de Golden State en el 2016. Durant firmó 23 tantos y nueve rebotes en su primer juego con Houston después de ser traspasado en la temporada baja. Fue abucheado ruidosamente durante las presentaciones de los titulares antes del juego y eso continuó durante gran parte del partido.

Chet Holmgren sumó 28 puntos y siete rebotes para el Thunder. Jalen Williams, quien fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas la temporada pasada, no jugó mientras continúa recuperándose de una lesión en la muñeca derecha que sufrió la temporada pasada. Se sometió a cirugía el uno de julio, y el entrenador Mark Daigneault dijo que está "progresando".

