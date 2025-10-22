Doncic anota 43 puntos, pero los Warriors de Butler vencen a los Lakers, que debutan sin LeBron

Jimmy Butler anotó 31 puntos, Stephen Curry agregó 23 y los Warriors de Golden State se sobrepusieron a una actuación de 43 unidades de Luka Doncic para vencer el martes 119-109 a los Lakers de Los Ángeles en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

LeBron James se perdió un partido inaugural de temporada por primera vez en sus 23 años en la NBA. El astro observó desde el banco de los Lakers.

James, el máximo anotador en la historia de la liga padece ciática y estaría fuera de combate hasta mediados de noviembre.

Jonathan Kuminga anotó 17 puntos por los Warriors, que en gran medida neutralizaron a los Lakers, salvo por Doncic, quien anotó 40 puntos por 47ª vez en su carrera en la NBA y por tercera desde que se unió a Los Ángeles.

Doncic añadió 12 rebotes y nueve asistencias en su primer partido inaugural de temporada con los Lakers, pero el astro esloveno acertó dos de diez en intentos de triples. Los Angeles perdió su partido inaugural de temporada por novena vez en diez años.

Curry comenzó su 17ª campaña con apenas tres triples mientras cedía roles ofensivos importantes a Kuminga y Buddy Hield, quien encestó cinco disparos largos.

Butler acertó los 16 de sus tiros libres, y Curry encestó un triple en el último minuto para sus primeros puntos del cuarto periodo.

El dominicano Al Horford anotó cinco puntos en su debut con los Warriors, encestando un triple en el primer tiro de su 19ª temporada en la NBA.

