Técnico de PSV Eindhoven dice que Sergiño Dest no fue titular en la Champions por llegar tarde

El internacional estadounidense Sergiño Dest no pudo ser titular en el triunfo PSV Eindhoven contra Napoli el martes porque llegó tarde al partido de la Liga de Campeones, confirmó su entrenador Peter Bosz.

Bosz dijo a la emisora Ziggo Sport que Dest tuvo que enfrentar las consecuencias por quebrantar las reglas del equipo.

“Esta no es una decisión difícil. Hicimos acuerdos hace tres años. Todos tienen que cumplirlos, y él también. Desafortunadamente, no lo hizo", dijo Bosz. “Si no llegas a tiempo, conoces las consecuencias”.

El club holandés obtuvo una resonante victoria 6-2 ante el campeón italiano, su primera en esta edición de la Liga de Campeones.

Dest, de 24 años y ex de Barcelona y AC Milan, ingresó como sustituto a los 84 minutos en el Philips Stadion.

