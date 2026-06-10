Paraguayos no ven la hora de su ansiado retorno a un Mundial, en el país que ahora llaman hogar

Cuando comience el primer partido del Mundial en territorio estadounidense, la mayoría de las miradas estarán puestas en el equipo anfitrión. Pero, para la pequeña comunidad de paraguayos que vive en Estados Unidos, será un momento de protagonismo para su amada selección, la cual regresa a la justa luego de una ausencia de 16 años.

Aficionados paraguayos en todo Estados Unidos han estado organizando asados y reuniones para ver los partidos de la selección de Paraguay durante la fase de grupos. Si bien muchos de ellos no estuvieron dispuestos a cubrir los elevados precios para asistir al encuentro del viernes contra Estados Unidos --más de 1.000 dólares por boleto-- algunos ya tienen sus entradas para los siguientes compromisos.

Santiago Araujo, de 32 años, es uno de ellos. Su familia es propietaria de uno de los pocos restaurantes paraguayos en Estados Unidos, en Pacific Grove. Él y su hermano consiguieron entradas para ver el compromiso de su equipo contra Australia en Santa Clara, California, a unos 130 kilómetros (80 millas) de distancia.

“Todos los paraguayos que conozco quieren ir”, comentó Araujo, quien se mudó a California con su familia cuando tenía 11 años. “No es como si en Paraguay hubiera temporadas con otros deportes. De niño solía dormir con un balón de fútbol”.

Una larga espera para la comunidad paraguaya

Alrededor de 37.000 paraguayos viven en Estados Unidos, según estimaciones del censo, y no ven la hora del esperado regreso de su selección a la justa mundialista. Es la primera vez que Paraguay participa en una Copa del Mundo desde 2010, cuando tuvo su mejor actuación en nueve participaciones, alcanzando los cuartos de final.

Estados Unidos y Paraguay comparten el Grupo D con Turquía y Australia, rivales a los que Paraguay enfrentará el 19 y el 25 de junio, respectivamente, ambos en Santa Clara.

Miguel Almirón, uno de los jugadores más experimentados de la selección paraguaya, juega en la MLS con el Atlanta United. A sus 32 años, recuerda haber visto aquel Mundial de 2010 cuando era niño, con la esperanza de que algún día también tuviera la oportunidad de jugar en el máximo escenario del fútbol.

Ha esperado mucho tiempo.

“Va a ser un momento muy hermoso, no sólo para mí, sino también para mi familia y para todos los aficionados paraguayos, y para cualquiera que haya estado con nosotros en todos los momentos difíciles”, señaló Almirón. “Será un momento de muchas emociones. Lo asumimos con responsabilidad, porque sabemos que mucha gente depende de nosotros”.

Cómo celebran los aficionados en EE.UU. y Paraguay

Paraguay es uno de los países menos poblados de Sudamérica, con unos 7 millones de habitantes. Sin salida al mar, está rodeado por Argentina, Bolivia y Brasil, y es conocido por sus vastas sabanas, paisajes exuberantes y la cultura indígena guaraní. En Estados Unidos, se pueden encontrar comunidades paraguayas más concentradas en Nueva York y en la lujosa localidad de Bernardsville, Nueva Jersey, la cual recibió la visita del presidente paraguayo Santiago Peña en 2024.

Para alentar al equipo, los aficionados paraguayos vestirán con sus camisetas de franjas rojas y blancas y sombreros de copa. En el norte de California, Café Guaraní, propiedad de la familia de Araujo, organiza un evento para reunir a los hinchas paraguayos entre partidos, sirviendo platillos tradicionales como las empanadas de mandioca y tereré helado. En el distrito de Queens, en Nueva York, se reunirán para ver los juegos en el restaurante I Love Paraguay.

Ana Di Sessa, de Nueva Jersey, dijo que le encantaría poder ir a los partidos en California, pero es demasiado.

“No son sólo las entradas: tienes que pagar el hotel, los vuelos”, explicó. “Mucha gente no va a poder ir”.

Zoraida Pereira, agente de viajes en Bernardsville, ha vendido paquetes a los aficionados que viajarán a Santa Clara, pero no para el partido inaugural debido al alto costo de los boletos. La mujer de 43 años, nacida en Paraguay pero residente en Estados Unidos desde hace más de 30 años, señaló que le cuesta trabajo elegir a un favorito.

“Esta vez apoyo a Paraguay”, afirmó. “Hace mucho tiempo que no clasificaban”.

La fiebre también se vive a más de 8.000 kilómetros (5.000 millas) de distancia, en Paraguay, donde se estrenó el documental “El Renacer Albirrojo”, sobre el recorrido de La Albirroja para volver al Mundial. El equipo fue despedido entre fuegos artificiales, mientras que algunos miembros de la comunidad paraguaya en Estados Unidos afirmaron que algunos amigos y familiares viajarán desde Paraguay para sumarse a la fiesta mundialista.

Rodrigo Valdez, un ingeniero informático que vive en San Diego, planea viajar más de 724 kilómetros (450 millas) hasta Santa Clara para ver jugar al equipo. Nacido en Estados Unidos, el hombre de 34 años pasó su infancia en Paraguay y disfruta de la atención que está recibiendo el equipo.

Verá el partido del viernes con familiares y amigos en San Diego. A pesar de tener un bebé de 4 meses, su esposa lo animó a comprarse un boleto para el partido contra Australia como regalo por su primer Día del Padre.

“Fue una oportunidad única para nosotros, que vivimos en California”, expresó Valdez. “Será muy significativo”.

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La periodista de The Associated Press Maura Carey en Atlanta contribuyó con este despacho.

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