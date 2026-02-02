Los Hornets remontan 22 puntos y vencen 102-95 a los Pelicans para su séptima victoria consecutiva

LaMelo Ball superó una colisión temprana con el entrenador Charles Lee para anotar 24 puntos, y los ascendentes Hornets de Charlotte remontaron un déficit de 22 unidades para vencer 102-95 a los Pelicans de Nueva Orleans el lunes, logrando su séptima victoria consecutiva.

Kon Knueppel añadió 17 tantos, encestando cuatro triples, y tanto Brandon Miller como Grant Williams anotaron 16 cada uno mientras Charlotte se acercaba a medio juego de los Hawks de Atlanta por el décimo lugar en la Conferencia Este.

Los Hornets superaron 17 pérdidas de balón mientras igualaban su racha ganadora más larga desde marzo de 2016.

Trey Murphy III anotó 27 puntos para liderar a los Pelicans, que han perdido seis de sus últimos nueve encuentros. Zion Williamson terminó con 14 puntos y 11 rebotes, mientras que Derik Queen sumó 16 tantos.

Ball dejó el juego brevemente en el primer cuarto con una laceración en el ojo después de chocar cabezas con Lee mientras intentaba salvar un pase errante de salir de los límites.

Regresó unos minutos después y anotó 18 puntos con tres triples en la primera mitad, pero los Hornets aún se encontraban perdiendo 64-49 al descanso tras lanzar siete de 30 desde más allá del arco y cometer diez pérdidas de balón.

Charlotte regresó con fuerza para tomar la delantera en el cuarto período con una penetración y retacada a dos manos de Ball.

Los Hornets luego ampliaron la ventaja a nueve cuando Miller, el Jugador de la Semana de la Conferencia Este, robó el balón a Herbert Jones en la mitad de la cancha y corrió para un espectacular mate con una mano.

