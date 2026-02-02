Wembanyama impulsa remontada temprana mientras Spurs superan problemas de viaje y vencen a Magic
Victor Wembanyama tuvo 25 puntos, ocho rebotes y cinco bloqueos, y San Antonio venció 112-103 al Magic de Orlando el domingo por la noche en un partido que comenzó cinco horas tarde debido a los problemas de viaje de los Spurs.
Los Spurs estaban programados para salir de Charlotte después de una derrota 111-106 el sábado, pero tuvieron que quedarse durante la noche debido a la tormenta que dejó casi 30 centímetros de nieve. Luego, el equipo tuvo un problema mecánico en su vuelo.
Devin Vassell añadió 16 unidades para San Antonio. Dylan Harper tuvo 15 tantos, y De'Aaron Fox sumó 14 y diez asistencias.
Desmond Bane anotó 25 puntos para Orlando, y Paolo Banchero tuvo 19 y diez rebotes. Orlando había ganado dos seguidos.
El Magic habían estado en San Antonio desde el sábado después de una victoria en casa 130-120 sobre Toronto. Los Spurs no tuvieron tanta suerte.
El partido estaba programado para comenzar a las tres de la tarde, pero se retrasó a las seis de la tarde y luego a las ocho de la noche ya que los Spurs regresaron a casa casi 24 horas más tarde de lo planeado.
El inicio retrasado no obstaculizó a los Spurs, ya que acertaron sus primeros tres tiros y siete de sus primeros ocho, construyendo una ventaja de dos dígitos en cinco minutos. Wembanyama acertó sus dos primeros intentos, abriéndose paso ante Wendell Carter Jr. en la pintura para una bandeja con efecto y una clavada con ambas manos.
Wembanyama fue autorizado para jugar media hora antes del inicio después de estar en duda debido a una molestia en la pantorrilla izquierda.
El guardia de San Antonio, Stephon Castle, se perdió el partido por una tensión en el aductor izquierdo.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
