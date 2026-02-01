40 puntos de Embiid llevan a 76ers a victoria sobre Pelicans tras suspensión de Paul George

Joel Embiid anotó 40 puntos y capturó 11 rebotes el sábado por la noche para ayudar a los 76ers de Filadelfia a ganar, horas después de que Paul George fuera suspendido por 25 partidos por violar la política antidrogas de la NBA, con un marcador de 124-114 sobre los Pelicans de Nueva Orleans.

La NBA no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada, y George emitió un comunicado a ESPN diciendo que tomó algo que era "inapropiado".

Sin George, los 76ers no pudieron despegarse de los Pelicans, que tienen 13 victorias, hasta los minutos finales.

Tyrese Maxey anotó 18 puntos y encestó uno de sus cuatro triples que le dio a los Sixers una ventaja de 117-111, y Embiid y VJ Edgecombe siguieron con triples consecutivos para el 123-113.

Embiid escuchó cánticos de "¡M-V-P! ¡M-V-P!" mientras se dirigía a la línea de tiros libres con 11.3 segundos restantes. Encestó su primer tiro para alcanzar la marca de 40 puntos.

Kelly Oubre Jr. anotó 19 puntos y los 76ers encestaron 17 triples para terminar la noche en lo alto después de enterarse de que tendrían que hacer un esfuerzo en los playoffs en gran medida sin George.

Saddiq Bey lideró a los Pelicans con 34 puntos y Zion Williamson tuvo 11.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes